Začetek sojenja Jacobu Zumi

Durban – Na sodišču v Durbanu se je začelo sojenje nekdanjemu južnoafriškemu predsedniku Jacobu Zumi. Gre za sojenje v primeru obtožb, povezanih z večmilijardnimi orožarskimi posli v 90. letih prejšnjega stoletja. 75-letnega Zumo je pred močno varovanim sodiščem pričakala množica podpornikov, ki jo je vodil Zumov sin Edward.

Sodnik Themba Sishi je po kratkem zaslišanju, ki je trajalo zgolj 20 minut, napovedal, da se bo sojenje nadaljevalo predvidoma 8. junija. Tožilstvo in obramba imata do takrat čas za pripombe na obtožbe, ki se nanašajo na primer korupcije pri orožarskih poslih v vrednosti petih milijard ameriških dolarjev (4,2 milijarde evrov), v okviru katerih je Južna Afrika od petih evropskih podjetij kupila vojaška letala, patruljne čolne in drugo orožje. Posli so bili sklenjeni leta 1999, ko je bil Zuma podpredsednik, domnevno je prejel približno 345.000 dolarjev podkupnine (280.000 evrov).

Podporniki nekdanjega predsednika so se zbrali pred stavbo sodišča. Foto: Rajesh Jantilal/AFP