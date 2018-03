Zakaj je pomembno mesto št. 2?

Temu se pravi volilna zmaga: Xi Jinpinga je na današnjem glasovanju podprlo sto odstotkov delegatov, kar pomeni, da so mu potrdili drugi mandat na mestu predsednika LR Kitajske. 2970 nacionalnih predstavnikov ga je še enkrat »izvolilo« in mu tako zaupalo nadaljevanje velikih reform, ki bi morale državo spremeniti v največjo svetovno silo še pred iztekom prve polovice tega stoletja.

Je bilo pa zato pomembno glasovanje za novega podpredsednika. Mesto je zasedel Wang Qishan - glas proti je oddal en delegat, 2969 ga je podprlo - in prav on je osebnost, na katero bo treba biti pozoren v naslednjih petih letih, saj je od tega, kako uspešen bo, pravzaprav odvisno, kako bo Xi lahko uresničil svoje načrte.

69-letni Wang je bil doslej namreč zadolžen za pregon skorumpiranih funkcionarjev. Na novem položaju pa mu bodo zaupali širok nabor nalog s področja »globalnih zadev«, pri čemer bodo gotovo med najpomembnejšimi kitajsko-ameriški odnosi, saj je od njih odvisno, ali bi vzpone Kitajske na piedestal svetovne sile miren ali podložen s spopadi.

Ko Kitajsko zaznamujejo velike spremembe, se mesto št. 2 prevzemale močne osebnosti z neoporečno moralno integriteto in z njega odločno utirale pot do preobrazbe. Wang se sicer nikdar ni nameraval zaviheti na prvo, najvišje mesto v hieararhiji, zdaj pa mu tudi relativno visoka starost omejujejo takšne namere. In ravno v tem se kaže znamenje sprememb.

Do zdaj so bili podpredsedniki republike v drugem mandatu prvega moža praviloma skrbno izbrani, da bi nasledili najvišjega voditelja, in se medtem pet let pripravljali za prevzem dolžnosti na vrhu države. Hu Jintao je bil denimo podpredsednik Jiang Zemina med njegovim drugim mandatom, Xi Jinping pa je to dolžnost prevzel zadnji pet let predsednikovanja Hu Jintaa. Da so podpredsedniške dolžnosti zdaj naložili Wang Qishanu, pa zdaj pomeni, da si Xi še ne namerava izbrati svojega naslednika, kar lepo sovpada s predpostavko, da bo na vrhu države in partije ostal tudi po izteku tega mandata.

Zanimivo je tudi, da se je Wang Qishan minulo jesen na kongresu partije umaknil iz stalnega komiteja politbiroja, pa tudi iz centralnega komiteja Komunistične partije Kitajske, tako da bo komaj prvi »navaden« član partije na mestu podpredsednika po Rong Yirenu, nekdanjim velikim kapitalistom, ki so ga na to funkcijo postavili po poboju na Trgu nebeškega miru leta 1989, da bi tujemu kapitalu dali vedeti, da se bodo še naprej gospodarsko odpirali svetu.

Wangova najpomembnejša naloga bo spremeniti državni vrh v center moči. Do zdaj je sicer ležal na partijskem vrhu, a Xi in Wang bosta očitno vladala bolj iz državnih kot partijskih naslonjačev. Tako se bodo odprla vrata svojevrstnai politični transformaciji, na katero Kitajska že dolgo čaka. Oddaljili se bodo od partijskega sistema, ki je za mnoge že davno zastarel, in pravzaprav prepreka na poti Kitajske, da bi se preobrazila v sodobno, močno globalno velesilo.