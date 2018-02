Žalujoča Amerika je jezna

»Hočemo dejanja, dejanja, dejanja!« je v kamero vpila Lori Alhadeff. Danes je pokopala 14-letno hčer Alysso, eno od sedemnajstih žrtev pokola v srednji šoli v Parklandu na Floridi. »Politiki so nas zapustili,« je v Washington sporočil Cameron Kasky, dijak, ki je napad preživel. Morda je ta vendarle kaplja čez rob.



Čustveni izbruhi staršev, ki se pripravljajo na pogreb svojega otroka, so že dolgo del žalostnega rituala, s katerim se ZDA spopadajo po vsakem množičnem strelskem napadu na šole. Stalen, temačen del tega rituala so odzivi politikov desnice, ki ponujajo sožalje in molitve, a v isti sapi trdijo, da med žalovanjem ni čas za razpravo o političnih ukrepih.

Skupaj z razvpito lobistično orožarsko skupino Nacionalna strelska zveza počakajo, da v kolektivni zavesti podobe mrtvih otrok in strtih staršev zbledijo, nato začno braniti drugi amandma k ustavi in trditi, da levica poskuša zapleniti orožje Američanov, ter tako podpihujejo kulturno vojno med liberalno in konservativno Ameriko.