Zastrupitev Skripala vznemirja tudi ZDA in Nato

L. Z., STA

Bruselj, London – Zveza Nato je zelo zaskrbljena zaradi napada na nekdanjega ruskega dvojnega agenta v Veliki Britaniji Sergeja Skripala in je glede tega v stiku z britanskimi oblastmi, je sporočil generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. Potem ko je britanska premierka Theresa May odgovornost za zastrupitev agenta pripisala Rusiji, ji je solidarnost izrazila tudi Francija.

»Združeno kraljestvo je zelo cenjena članica in ta incident močno skrbi Nato. Nato je glede tega v stiku z britanskimi oblastmi,« je v izjavi pozno v ponedeljek sporočil Stoltenberg. »Uporaba kateregakoli živčnega strupa je grozljiva in popolnoma nesprejemljiva,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Stoltenberg je podporo Londonu izrazil le nekaj ur po tem, ko je Mayeva v parlamentu dejala, da je za zastrupitev Skripala najverjetneje odgovorna Rusija.



Napad na eno članico je napad na vse

Odziv Nata naj bi še okrepil ugibanja, da bi se lahko Velika Britanija odločila za sprožitev petega člena severnoatlantske pogodbe, ki določa, da je napad na eno članico napad na vse. Po poročanju BBC naj se sicer vlada v Londonu ne bi odločila za ta izjemni ukrep in bo iskala druge načine za soočenje z Rusijo.





66-letni upokojeni polkovnik Skripal je bil zaradi vohunjenja za Veliko Britanijo leta 2006 na vojaškem sodišču v Rusiji obsojen na 13 let zapora. Foto: Reuters

Na Otoku celovito pojasnilo Moskve pričakujejo do konca današnjega dne. V nasprotnem primeru bodo sklepali, da je šlo v primeru napada na Skripala za »nezakonito uporabo sile Rusije proti Združenemu kraljestvu« in bodo v odgovor sprejeli »niz ukrepov«.

Moskva, ki vseskozi zanika vpletenost v napad, je zadnje izjave Mayeve označila za »cirkuško predstavo« in »politično kampanjo, ki temelji na provokacijah«.



Ogorčeni Tillerson



Tudi ameriški državni sekretar Rex Tillerson je v ponedeljek izrazil ogorčenje, da je, kot kaže, Rusija znova poskušala umoriti svojega državljana na ozemlju tuje države, in pozval k resnim posledicam za odgovorne. Bela hiša je pred tem le obsodila napad, brez omembe Rusije.





Rex Tillerson. Foto: Jonathan Ernst/Reuters



»Povsem zaupam preiskavi Velike Britanije in oceni, da je Rusija najverjetneje kriva za napad z živčnim strupom prejšnji teden v Salisburyju. Za takšen napad ne more nikoli biti opravičila – poskus umora svojega državljana na ozemlju neke suverene države. Ogorčeni smo, da Rusija, kot kaže, znova tako ravna. Od Ukrajine do Sirije in zdaj Velike Britanije Rusija ostaja neodgovorna sila za nestabilnost po svetu, deluje z odkritim zanemarjanjem suverenosti drugih držav in življenj njihovih državljanov,« je sporočil Tillerson.

»Strinjamo se, da se morajo odgovorni, tako tisti, ki so zločin izvršili, kot tudi tisti, ki so ga ukazali, soočiti s primernimi resnimi posledicami. Smo solidarni z našimi zavezniki v Združenem kraljestvu in bomo tesno usklajevali naše odgovore,« je sklenil državni sekretar ZDA, ki je trenutno na afriški turneji.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je pred tem zastrupitev označila za grozodejstvo in zagotovila, da ZDA stojijo ob strani svoji zaveznici Veliki Britaniji. Rusije, ki je po trditvah ameriških obveščevalnih agencij pomagala do volilne zmage Donaldu Trumpu, pa ni omenjala.