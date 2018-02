Evropa mora vztrajati pri rešitvi dveh držav

Zaupno letno poročilo vodij misij Evropske unije v Izraelu za leto 2017, ki je bilo končano nekaj dni po odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da veleposlaništvo Združenih držav iz Tel Aviva preseli v Jeruzalem, ugotavlja, da so se razmere v vzhodnem Jeruzalemu močno poslabšale in da je »rešitev dveh držav« zelo oddaljena.



Zaupno letno poročilo o razmerah v vzhodnem Jeruzalemu (EU Heads of Missions Report on Jerusalem 2017) je rezultat – skupni imenovalec – opažanj diplomatskih predstavništev držav članic Evropske unije. Evropski diplomati, ki sicer sledijo zunanji politiki lastnih držav, te pa v odnosu do izraelsko-palestinskega vprašanja nikakor niso »enotne«, v poročilu z dejstvi izpodbijajo izjavo ameriškega podpredsednika Mikea Pencea, ki je pred dnevi v knesetu izjavil, da je bila ameriška odločitev o selitvi veleposlaništva le »priznanje realnosti«, in dodal, da so Združene države »izbrale dejstva pred fikcijo«.



Sistematično prisilno izseljevanje Palestincev



Poročilo navaja ugotovitve evropskih diplomatov, da se je življenje približno 320.000 Palestincev v Vzhodnem Jeruzalemu – 37 odstotkov prebivalcev mesta, katerega »končna usoda« je sicer del klinično mrtvega bližnjevzhodnega mirovnega procesa, Trump pa jih v svojem jeruzalemskem govoru ni niti omenil – v zadnjem letu še dodatno otežilo in poslabšalo.



Zaupno letno poročilo navaja »poglabljajoče se in stopnjujoče se negativne trende« v vzhodnem delu mesta, kjer izraelska oblast že dolga leta – v zadnjih letih pa z bistveno večjo intenzivnostjo – krči palestinski življenjski prostor in iz mesta, ki ga je Izrael okupiral med šestdnevno vojno leta 1967, sistematično izseljuje palestinsko prebivalstvo. Med »poglabljajoče se in stopnjujoče se negativne trende« zaupno poročilo uvršča status Jeruzalem, že omenjeno prisilno izseljevanje Palestincev, rast novih judovskih naselbin, politično, ekonomsko in socialno izključevanje palestinskega prebivalstva, povečano polarizacijo, omejitev dostopa v mesto, »separacijsko« barikado, izzive v šolstvu, zdravstvu in prometu ter infrastrukturne projekte, ki krepijo izraelski nadzor nad Vzhodnim Jeruzalemom. Izraelska oblast pri tem v vzhodnem delu mesta onemogoča delovanje palestinskih političnih institucij.



Novo pisanje zgodovine



Poročilo omenja tudi »izzive«, ki so povezani s svetimi kraji – predvsem v starem delu mesta, ki je lansko poletje doživelo »največjo krizo v zadnjih letih«. Izraelske varnostne sile so namreč poskušale preprečiti dostop palestinskim vernikom do Haram al Šarifa, kar je v Vzhodnem Jeruzalemu sprožilo množične demonstracije, največje v zadnjih desetih letih. Izraelsko oviranje palestinskih vernikov je skupaj s koračenjem izraelskih politikih v bližini islamskih svetih mest sprožilo enotne, nenasilne proteste, »ki jih je zaznamoval močan občutek solidarnosti«. Poročilo obenem predvideva, da je predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu s posegi v starem mestnem jedru kršil dogovor, ki sta ga leta 2014 sklenila Jordanija in Izrael – dogovor je poslancem Kneseta in vladnim ministrom prepovedal vstop na Tempeljsko goro.



49 strani dolgo zaupno poročilo med drugim navaja tudi nove zakone, ki jih je lani sprejel kneset (in tudi tiste, ki so še v pripravi) in bistveno vplivajo na status in meje Jeruzalema ter že imajo ali bodo imeli »daljnosežen vpliv na možnost rešitve dveh držav, če bodo sprejeti«. Med temi zakoni je tudi tisti, ki bo s spreminjanjem mestnih meja tudi v vzhodnem delu Jeruzalema zagotovil judovsko večino. Po mnenju vodij diplomatske misije EU v Izraelu so se v lanskem letu močno povečale tudi aktivnosti, povezane z judovskimi naselbinami – načrti za gradnjo 3000 novih stanovanjskih enot so rekordni. Sodeč po zaupnem poročilu evropskih diplomatov izraelske oblasti iz Jeruzalema ne preganjajo le Palestincev, temveč tudi zgodovino, saj z velikimi turističnimi projekti v neposredni bližini starega mesta (Kedem, žičnica) spreminjajo krajino in »poskušajo ustvariti naracijo, ki temelji na kontinuirani judovski zgodovinski prisotnosti na tem območju na račun drugih religij in kultur«.



Priporočila evropski politiki



Vodje diplomatskih misij EU v Izraelu v priporočilih evropskim politikom – ta sledijo analizi razmer na terenu – med drugim izrecno navajajo, da morajo »vse mednarodne aktivnosti, ki so usmerjene v reševanje konflikta, vsebovati cilj, da je Jeruzalem prestolnica obeh držav, Izraela in Palestine«. To je mogoče razumeti kot evropski odgovor na Trumpovo selitev ameriškega veleposlaništva, hkrati pa tudi v kontekstu morebitnih priznanj palestinske državnosti, katerih naj bi bila v letošnjem letu potrjena v najmanj petih državah članicah EU.