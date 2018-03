Slovenija ruskih diplomatov (še) ne bo izgnala

Ameriški predsednik Donald Trump je odredil izgon 60 ruskih diplomatov zaradi zastrupitve nekdanjega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegove hčerke Julije v angleškem Salisburyu 4. marca. Čeprav Rusija svojo vpletenost zanika, so v ZDA in nekaterih državah EU prepričani, da za napadom stoji Kremelj. Kot poroča tiskovna agencija Reuters, bodo ZDA zahtevale tudi zaprtje ruskega konzulata v Seattlu.

Tudi polovica članic EU izganja ruske diplomate

Predsednik evropskega sveta Donald Tusk je sporočil, da se je 14 članic EU kot odziv na napad v Salisburyju odločilo za izgon ruskih diplomatov. Dodatni ukrepi, tudi izgoni, v prihodnjih dneh in tednih niso izključeni. Priprave na usklajeno delovanje so potekale že na vrhu EU konec tedna. Takoj so poklicali na posvetovanja v Bruselj veleposlanika EU v Moskvi Markusa Edererja.

Ob Nemčiji in Franciji, ki sta sledili Združenemu kraljestvu z odločitvijo o izgonu štirih diplomatov, so se za enak korak odločile še Nizozemska, Češka, Litva, Hrvaška ... Izgnani naj bi bili agenti, ki so delovali kot diplomati. Slovenski premier Miro Cerar je po končanem vrhu pojasnil, da Slovenija ne bo izgnala nobenega ruskega diplomata ali sprejela kakšnega podobnega ukrepa.

Medtem bo naša soseda Hrvaška izgnala enega akreditiranega ruskega diplomata. Hrvaški premier Andrej Plenković je namreč v Zagrebu povedal, da so se po današnjih posvetovanjih s predsednikoma države in sabora Kolinde Grabar-Kitarović in Gordana Jandrokovića odločili za izraz solidarnosti z Veliko Britanijo in da bodo enega izmed ruskih akreditiranih diplomatov razglasili za nezaželeno osebo na Hrvaškem. premier je zanikal, da bi odločitev o izgonu ruskega diplomata vplivala na postopek prestrukturiranja Agrokorja, potem ko se je največja upnica hrvaške družbe, ruska Sberbanka prejšnji teden vrnila za pogajalsko mizo.

Štiri diplomate bo izgnala tudi Kanada, medtem ko za tri ne bodo izdali soglasja za imenovanje, je po poročanju dpa povedala kanadska zunanja ministrica Chrystia Freeland.

Izgonu ruskih diplomatov se je pridružila tudi Ukrajina; kot je napovedal ukrajinski predsednik Petro Porošenko, jih bo moralo državo zapustiti 13. Odnosi med državama so sicer praktično že zamrznjeni zaradi konflikta na vzhodu Ukrajine in ruske priključitve ukrajinskega polotoka Krim. Veleposlaništvi obeh držav vodita zgolj odpravnika poslov.

Odgovornost najverjetneje nosi Rusija

Voditelji 28 članic so na vrhu EU poostrili besednjak sklepov o Salisburyju in s tem ustregli britanski premierki Theresi May. Strinjali so se z oceno vlade Združenega kraljestva o »veliki verjetnosti, da je (za napad z živčnim strupom v Salisburyju) odgovorna Rusija in da ni verjetne alternativne razlage«.

»V Moskvi so se že odzvali, da se bodo na izgone ruskih diplomatov ustrezno odzvali. V vsakem od teh primerov bomo uporabili načelo recipročnosti«, je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass napovedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov. Tudi v ruskem zunanjem ministrstvu so napovedali odgovor na to »provokativno potezo« članic EU in Nata.

Za Nemčijo odločitev o izgonu ni bila preprosta

»Odločitve nismo sprejeli zlahka,« na tviterju piše nemški zunanji minister Heiko Maas, ki s tem obračunava tudi s prorusko politiko svojega predhodnika in strankarskega kolega Sigmarja Gabriela. Maas meni, da Rusija še vedno ne pomaga k razjasnitvi primera, z izgonom štirih diplomatov, po domnevah medijev takšnih z obveščevalnim ozadjem, pa se Nemčija pridružuje vrsti drugih držav Evropske unije, ki s podobnimi dejanji kažejo solidarnost z Veliko Britanijo.

Ministrska predsednica te države Theresa May je odgovornosti za prvi napad s kemičnim orožjem na evropskih tleh po drugi svetovni vojni odkrito obdolžila Rusijo predsednika Vladimirja Putina in sama gostoljubnost odpovedala 23 ruskim diplomatom. V Moskvi obtožbe zavračajo in so Londonu vrnili s podobnim ukrepom, ni pa še znano, kako bodo odgovorili na usklajeno akcijo številnih drugih držav EU. V ruskem zunanjem ministrstvu EU že obtožujejo priključitve britanski in ameriški kampanji proti njihovi državi in proti njihovemu dobremu sodelovanju.