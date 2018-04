ZDA in Kitajska le ne gresta v trgovinsko vojno

Ljubljana – Pomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke se je začelo v znamenju zaskrbljenosti zaradi možne svetovne trgovinske vojne, končalo pa bolj optimistično, z ugotovitvijo direktorice IMF Christine Lagarde o napredku v dialogu med ZDA in Kitajsko.



Optimizem Lagardove je potrdil tudi ameriški minister za finance Steven Mnuchin, ki je povedal, da računa na obisk Pekinga, kjer naj bi razčistili nesoglasja v trgovinskem sporu, uradni Peking pa je včeraj to njegovo napoved sprejel z odobravanjem. Mnuchin, eden najtesnejših sodelavcev ameriškega predsednika Trumpa, se je sestal tudi z guvernerjem kitajske centralne banke Yi Gangom in njun sestanek označil za »zadržano optimističen«. Prav morebitna zaostritev protekcionizma in trgovinska vojna, ki bi zavrla mednarodno trgovino, je glavna grožnja svetovni gospodarski rasti in napovedi IMF, da naj bi se svetovni BDP letos povečal za 3,9 odstotka.



Slovenijo sta na washingtonskem srečanju finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank članic obeh mednarodnih finančnih ustanov zastopali ministrica za finance Mateja Vraničar Erman in viceguvernerka Banke Slovenije Irena Vodopivec Jean. IMF je ta teden izboljšal gospodarsko napoved za Slovenijo, letos nam napoveduje štiriodstotno rast BDP, so pa predstavniki sklada v pogovorih s člani delegacije našo državo pozvali, naj obdobje visoke rasti izkoristi za strukturne reforme in oblikovanje zadostnih rezerv za naslednjo krizo.



Pričakujejo nadaljevanje privatizacije NLB



Vraničar Ermanova se v ZDA sestaja tudi z vlagatelji v slovenske obveznice, vendar je povedala, da Slovenija ta čas ne načrtuje novega zadolževanja na ameriškem trgu. Sogovornikom je predstavila tudi nadaljevanje privatizacijskih postopkov, še posebno privatizacijo NLB. Predstavniki IMF in investitorjev so v srečanjih s člani slovenske delegacije izrazili pričakovanje, da bo Slovenija nadaljevala že začete postopke privatizacije. Glede NLB je ministrica spomnila na problem s sodnimi postopki o prenesenih deviznih vlogah na Hrvaškem, ki pomenijo kršitev prava EU, mednarodnega prava in ustavnopravnega reda Slovenije.



Razvojni odbor IMF in Svetovne banke je podprl dogovor o povečanju kapitala za skupino Svetovne banke za 60 milijard dolarjev, od tega bo 7,5 milijarde vplačanega kapitala. Slovenski delež pri tem bo znašal okoli pet milijonov dolarjev, ministrica pa po poročanju STA pričakuje, da bomo ta znesek lahko poravnali postopno in ne že letos.