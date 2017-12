ZDA obnovile izdajanje vizumov v Turčiji

ZDA verjamejo zagotovilom turških oblasti in so prepričane, da so se varnostne razmere dovolj izboljšale.

K. M., STA

Ankara - ZDA so danes zaradi izboljšanih varnostnih razmer v polnem obsegu obnovile izdajanje vizumov v Turčiji, so sporočili z ameriškega veleposlaništva v Ankari. ZDA so oktobra zaradi aretacije uslužbenca na ameriškem konzulatu v Istanbulu ustavile izdajanje vizumov, Turčija pa je odgovorila z enako potezo.

Turške oblasti so po poročanju ameriškega veleposlaništva zagotovile, da ne preiskujejo nobenega drugega uslužbenca in da ne bodo aretirale lokalnega osebja, ker opravlja svoje uradne dolžnosti. Če namerava turška vlada pridržati ali aretirati koga od uslužbencev ameriškega veleposlaništva v Turčiji, pa bodo o tem predhodno obvestili Washington, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

ZDA so na podlagi omenjenih zagotovil prepričane, da se je varnostno stanje dovolj izboljšalo za obnovitev izdajanja vizumov v Turčiji. S turškega veleposlaništva v Washingtonu so na ameriško odločitev že odgovorili in bodo tudi sami obnovili izdajanje vizumov, poroča STA.

Konflikt med državama je izbruhnil, ko so turške oblasti aretirale uslužbenca konzulata Metina Topuza, ki je obtožen povezav z organizacijo v ZDA živečega pridigarja Fethullaha Gülena, ki mu turške oblasti pripisujejo odgovornost za lanski spodleteli poskus državnega udara. Ameriško veleposlaništvo je 8. oktobra po aretaciji sprejelo sklep, da prenehajo izdajati vizume. Na ameriški ukrep pa se je podobno odzvalo turško veleposlaništvo v Washingtonu.