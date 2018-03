ZDA obsodile izgon ameriških diplomatov iz Rusije

Rusija medtem ukrep označuje kot primeren in podoben predhodnemu ameriškemu izgonu 60 ruskih diplomatov iz države.

Š. J., STA

Washington – ZDA so prepričane, da ruska odločitev o zaprtju ameriškega konzulata v Sankt Peterburgu in izgonu 60 diplomatov ni upravičena, je danes sporočila tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Heather Nauert. Kot je dodala, si ZDA pridržujejo pravico o povračilnih ukrepih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ob tem so z zunanjega ministrstva sporočili, da se je Rusija po napadu z živčnim strupom na ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala podala na pot izolacije. Dodali so, da napad krši mednarodno konvencijo o kemičnem orožju. Washington pa je Moskvo pozval, naj ne igra vloge žrtve.

Rusija medtem ukrep označuje kot popolnoma primeren in podoben predhodnemu ameriškemu izgonu 60 ruskih diplomatov iz države. ZDA so v odgovor na napad na Skripala v Veliki Britaniji namreč izgnale 60 ruskih diplomatov in zaprle ruski konzulat v Seattlu.

Predsednik Odbora za zunanje zadeve v ruskem parlamentu Leonid Slutsky je dejal, da so ameriško-ruski odnosi še slabši od obdobja hladne vojne.

Da bo Rusija izgnala 60 ameriških diplomatov in zaprla ameriški konzulat v Sankt Peterburgu, je danes sporočil ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Rusija bo izgnala tudi diplomate več kot 20 drugih držav, ki so izgnale ruske diplomate. Tako bo diplomatska predstavništva v Rusiji moralo zapustiti enako število diplomatov, kot so jih izgnale države.

Rusija po besedah Lavrova odgovarja na popolnoma nesprejemljiva dejanja proti Rusiji, ki se dogajajo pod hudim pritiskom ZDA in Velike Britanije pod pretvezo tako imenovanega primera Skripal.