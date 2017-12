ZDA svarijo Iran: »Svet gleda«

Protivladni protesti so se začeli v četrtek in se razširili na več mest, vključno s prestolnico Teheran.

K. Š., STA

Ameriški predsednik Donald Trump je posvaril Iran, da »svet gleda«, potem ko so najmanj šest iranskih mest pretresli protivladni protesti. »Iranska vlada bi morala spoštovati pravice svojih ljudi, vključno s pravico do izražanja. Svet gleda!« je zapisal na družbenem omrežju Twitter.

Protivladni protesti so se začeli v četrtek in se nato razširili na več mest, vključno s prestolnico Teheran. V drugem največjem iranskem mestu Mašhad so v četrtek aretirali 52 protestnikov, ki so se spopadli s policijo, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah iranskih medijev so se protestniki v petek kljub svarilom varnostnih sil znova podali na ulice.

Trump je na Twitterju izpostavil »mnoga poročila o mirnih protestih iranskih državljanov, ki so siti koruptivnega režima in zapravljanja državnega bogastva za financiranje terorizma v tujini«.

Protestov v Iranu se je dotaknil tudi State Department. »ZDA strogo obsojajo aretacije mirnih protestnikov. Vse države pozivamo, naj javno podprejo iransko ljudstvo in njegove zahteve po temeljnih pravicah in končanju korupcije,« je v izjavi poudarila tiskovna predstavnica Heather Nauert.

Prvi iranski podpredsednik Ešak Jahangiri je sicer ocenil, da za demonstracijami stojijo konservativni nasprotniki vlade. »Nekateri incidenti v državi te dni se odvijajo pod izgovorom gospodarskih težav, a se zdi, da je za njimi nekaj drugega,« je dejal Jahangiri. »Mislijo, da s tem škodijo vladi, a v resnici bodo val zajahali drugi,« je dodal.

Iranski predsednik Hasan Rohani se je v petek zaradi protestov po nekaterih poročilih sestal s predsednikom parlamenta. Menda naj bi razmišljal tudi o sklicu izredne seje vlade.

Oblasti so za danes pozvale svoje podpornike na demonstracije, s katerimi bi obeležili podoben shod iz leta 2009. Takrat so se ljudje na ulice odpravili v podporo takratne konservativne vlade Mahmuda Ahmadinedžada, navaja britanski BBC.