ZDA ukinjajo finančno pomoč Pakistanu

Ka. M., STA

Washington − ZDA ukinjajo skoraj vso pomoč Pakistanu, odločitev pa velja, dokler pakistanska vlada ne bo ukrepala proti terorističnim skupinam − talibom in mreži Hakani −, ki delujejo na njenem ozemlju, je včeraj sporočil ameriški State Department.

»Ne bomo dobavljali vojaške opreme ali nakazovali sredstev, povezanih z zagotavljanjem varnosti Pakistana, razen če tega ne zahteva zakon,« je pojasnila tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nauert. Ameriški zakon o nacionalni obrambi vojski omogoča, da nameni 900 milijonov dolarjev za Pakistan v finančnem obdobju leta 2017, v finančnem leta 2018 pa 700 milijonov, pišejo tuje tiskovne agencije.

ZDA so predhodno že večkrat ustavile izplačila Pakistanu. Septembra lani Trumpova administracija Islamabadu, denimo, ni izplačala 255 milijonov dolarjev pomoči za nakup vojaške opreme.

Odločitev ZDA prihaja po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump na prvi dan novega leta obtožil Pakistan, da laže in zavaja ZDA, medtem ko prejema milijarde dolarjev ameriške pomoči. V Pakistanu so bili nad Trumpovimi očitki ogorčeni, iz njihove vlade so sporočili, da ameriški predsednik s svojimi trditvami »zanika desetletja žrtvovanja pakistanskega naroda«.