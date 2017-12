ZDA uvedle simbolične sankcije proti dvema uradnikoma Severne Koreje

K. Š., STA

Ameriško finančno ministrstvo je v torek uvedlo sankcije proti dvema uradnikoma Severne Koreje, povezanima z raketnim programom. Sankcije so simbolične narave, saj predvidevajo zamrznitev premoženja obeh v ZDA in prepoved poslovanja Američanov z njima, vendar Kim Jong Sik in Ri Pyong Chol nimata premoženja v ZDA in ne poslujeta z Američani.

Kim naj bi bil ključna oseba v prizadevanjih za prehod raket s tekočega na trdo gorivo, Ri pa naj bi bil ključna oseba v razvoju medcelinskih raket

Varnostni svet Združenih narodov je minuli petek sprejel zadnji krog sankcij proti Severni Koreji zaradi preizkusa medcelinske rakete 29. novembra. Severna Koreja jih je razglasila za vojno dejanje in ekonomsko blokado.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je medtem v torek ponudil usluge Moskve za posredovanje med ZDA in Severno Korejo, a v Washingtonu ni naletel na pozitiven odziv. »ZDA so sposobne komunicirati s Severno Korejo prek številnih diplomatskih kanalov,« je dejal tiskovni predstavnik State Departmenta Justin Higgins.