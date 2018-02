ZDA z novimi sankcijami proti Severni Koreji

L. Z., STA

Washington - Ameriški predsednik Donald Trump je v govoru konservativcem v Marylandu danes napovedal doslej največji sveženj sankcij proti Severni Koreji zaradi njenega jedrskega in raketnega programa. Kaznovanih bo 56 pomorskih transportnih podjetij in ladij, ki Pjongjangu pomagajo, da se izogne mednarodnim sankcijam.



»Danes naznanjam, da bomo uvedli doslej največji sveženj sankcij proti režimu Severne Koreje,« je v Marylandu, kjer poteka letno zborovanje ameriških konservativcev, dejal Trump, ki je prisotne navduševal tudi z drugimi predvolilnimi temami.



Prepoved poslovanja z ladjarskimi podjetji



Trump je govoril nekaj ur po tem, ko je v Seul prispela njegova hčerka in svetovalka Ivanka Trump, ki naj bi se v nedeljo udeležila zaključne slovesnosti zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu. Na slovesnosti bo tudi osemčlanska severnokorejska delegacija pod vodstvom generala Kim Jong Čola.





Ivanka Trump in južnokorejski predsednik Mun Dže In. Foto: Kim Min He/AP

Namen teh sankcij, ki jih je podrobneje predstavil finančni minister Steve Mnuchin, je nadaljnja prekinitev vira dohodkov in goriva, ki ga režim uporablja za financiranje svojega jedrskega programa in vzdrževanje vojske.



ZDA prepovedujejo poslovanje z devetimi mednarodnimi ladjarskimi podjetji iz Kitajske, Hongkonga, Singapurja in Paname, ter devetim drugim ladjam. Na seznamu je tudi 16 podjetij Severne Koreje in 19 njihovih ladij.



Sankcije proti Tajvancu



ZDA so uvedle sankcije še proti Tajvancu Tsang Yung Yuanu in njegovima podjetjema, ki Severni Koreji pomagata pri izvozu premoga v Rusijo. Tsang naj bi prav tako skušal za Severno Korejo kupiti za milijon dolarjev nafte iz Rusije.



Varnostni svet ZN je v zadnjih letih uvedel številne sankcije proti Pjongjangu zaradi jedrskega programa in programa balističnih raket. Samo v zadnjem letu dni so bile potrjene tri resolucije s sankcijami za prekinitev vira dohodkov za jedrski in raketni program.



Trump je doslej že večkrat obtožil Kitajsko, da Pjongjangu dobavlja nafto kljub sankcijam, kar Peking odločno zanika.



Nove sankcije bi lahko ogrozile popuščanje napetosti med Severno in Južno Korejo, ki se odražajo v udeležbi Severne Koreje na olimpijskih igrah in pripravah na morebitni vrh med severnokorejskim voditeljem Kim Jong Unom in južnokorejskim predsednikom Mun Dže Inom.