Znanstvenofantastični stroji za ubijanje

»Upam, da bo to, kar je bilo danes povedano, streznilo vsakega potencialnega agresorja,« so bile besede, s katerimi je ruski predsednik Vladimir Putin med tradicionalnim nagovorom ljudstvu v v moskovskem neoklasicističnem muzeju Manjež zaključil predstavitev novih ruskih »čudes« oborožitvene tehnologije.

Če je prvo polovico svojega dvournega govora 65-letni Putin, ki bo čez dobra dva tedna nedvomno ponovno izvoljen za ruskega predsednika, posvetil predvolilnim obljubam državljanom, je v drugem delu, namenjenemu svetovni, zlasti pa zahodni javnosti, prvič javno predstavil nove tehnološke dosežke ruske vojaške industrije. Z video posnetki je ponazoril zmogljivosti superhitrih raket, izstrelkov z neomejenim dosegom, brezpilotnih podmornic in laserskega orožja, ki jih je Rusija razvila kot odgovor na ameriški enostranski umik iz sporazuma o omejevanju protiraketne obrambe in postavljanju protiraketnega ščita, tudi v vzhodni Evropi. Tega orožja, ki ga po njegovih besedah nima nihče drug na svetu, ne more zaustaviti noben ameriški protiraketni sistem, zato so »takšni sovražni koraki, kakor postavljanje ščita ali približevanje infrastrukture Nata našim mejam, neučinkoviti in finančno neopravičeno potratni, konec koncev pa tudi nesmiselni«.