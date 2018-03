Zrušitev nadhoda v Miamiju zahtevala šest življenj

Šp. B., STA

Miami – V predmestju Miamija se je na avenijo porušil še ne do konca zgrajeni 53 metrov dolg in 950 ton težak betonski nadhod za pešce in pod seboj pokopal šest oseb in najmanj osem avtomobilov.

Nesreča se je zgodila pri kampusu univerze Florida International (FIU) v miamijskem predmestju Sweetwater. Šef gasilcev okrožja Miami-Dade Dave Downey je včeraj zvečer več ur po nesreči dejal, da lahko potrdi najmanj štiri mrtve, najmanj deset ljudi pa da so odpeljali v bolnišnice. Avtomobili so stali pod nadhodom pred rdečo lučjo na osempasovni aveniji.

Danes je nato policija sporočila, da so pod ruševinami našli še dve trupli, število mrtvih je tako naraslo na šest. Obenem so pojasnili, da operacija zdaj iz faze reševanja morebitnih preživelih prehaja v fazo iskanja preminulih, ki bi še lahko ležali pod ruševinami. Tiskovni predstavnik policije okrožja Miami-Dade Alvaro Zabaleta je tudi pojasnil, da je v nevarnosti celoten nadhod, saj se inženirji bojijo, da bodo popustile podporne strukture na eni ali celo na obeh straneh nadhoda.

Konstrukcija bi morala zdržati približno 100 let

Nadhod so začeli graditi lani, odprli pa naj bi ga leta 2019. Razlog gradnje je bil povezati univerzo s Sweetwaterjem za pešce, ker je bil prehod čez avenijo zelo nevaren. Nazadnje je tam avgusta lani med prečkanjem umrla 18-letna študentka iz San Diega.

Zrušeni nadhod je pod seboj pokopal šest oseb. Foto: Antoni Belchi/AFP

Konstrukcijo so sestavljali ob aveniji, v soboto pa so ga v šestih urah s pomočjo žerjavov postavili čez njo. Projekt je stal 14,2 milijona dolarjev, načrt pa je bil, da bo nadhod trdno stal približno 100 let in bo zlahka prenesel tudi najhujše orkanske vetrove.

Podjetje Munilla Construction s 500 zaposlenimi, ki je nadhod zgradilo, je izrazilo iskreno sožalje vsem žrtvam in njihovim svojcem. Nacionalni odbor za varnost v transportu (NTSB) je sprožil preiskavo.