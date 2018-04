Zuckerberg na zaslišanje pred ameriški senat

Washington – Ustanovitelj in direktor Facebooka Mark Zuckerberg bo moral na zaslišanje pred odbor za energijo in trgovino ameriškega senata glede škandala z zlorabo informacij tega družbenega omrežja. Predsednik odbora, republikanec Greg Walden, ter predstavnik demokratov Frank Pallone sta napovedala zaslišanje glede uporabe in zaščite osebnih podatkov v zvezi z afero s podjetjem Cambridge Analytica.



Podjetje s sedežem v Londonu je izsledke o osebnih profilih skoraj nekaj deset milijonov uporabnikov Facebooka kupilo od Aleksandra Kogana. Ta je izoblikoval program To je tvoje digitalno življenje, z njim pa mu je preko kviza uspelo pridobiti podatke o približno tristo tisoč uporabnikih facebooka, z veriženjem informacij oziroma zbiranjem podatkov o prijateljih teh uporabnikov pa se je število teh oseb povečalo na kar okoli devetdeset milijonov. Velika večina oziroma okoli sedemdeset milijonov uporabnikov je državljanov ZDA, zato so domneve o zlorabi podatkov v korist izvolitve Donalda Trumpa za ameriškega predsednika še toliko bolj utemeljene.



Pričakujejo zelo natančna pojasnila



Politični analitiki in predvsem računalniški strokovnjaki si sicer niso edini, ali je mogoče s tovrstnimi podatki res vplivati na rezultat volitev, prav zato pa tudi od Zuckerberga pričakujejo zelo natančna pojasnila. Še zlasti ker želijo vse dvome odpraviti pred jesenskimi volitvami v ameriški kongres. Kot je na twitterju zapisal demokratski senator Ed Markey, je »prišel čas za polaganje računov glede medmrežnih aplikacij«, po njegovem mnenju pa Američani potrebujejo tudi učinkovito zakonodajo za zaščito podatkov in zasebnega življenja. Rogery Kay iz tehnološkega podjetja Endpoint Techologies Associates pa je poudaril, da v kongresu pričakuje celovito in izčrpno zaslišanje in upa, da se člani odbora ne bodo zadovoljili s pavšalnimi odgovori ter nejasnimi in nezavezujočimi obljubami.



Ravnanje Zuckerberga je bilo zelo nenavadno, saj je ob izbruhu afere kar poniknil, šele po nekaj dneh je priznal, da je bil z zadevo seznanjen že leta 2015, in se za to javno opravičil. Ne nazadnje je bil to prisiljen storiti tudi zaradi dramatičnega padca vrednosti Facebooka, ki je v zgolj nekaj dneh izgubil kar osemdeset milijard dolarjev svoje kapitalske vrednosti. Na Facebooku so sicer včeraj začeli vsem uporabnikom pošiljati sporočila, v katerih analizirajo dogodek ter svetujejo, kako se pred nepooblaščenim zbiranjem podatkov zaščititi. Med drugim bo na vstopni strani facebooka mogoče videti nabor aplikacij, ki imajo v tistem trenutku dostop do podatkov, če se uporabnik s tem ne bo strinjal, pa so navedene tudi možnosti, kako jih omejiti ali povsem onemogočiti.



Od Zuckerberga so sicer pojasnila pričakovali tudi v Bruslju in v britanskem parlamentu, vendar je direktor Facebooka že zavrnil možnost pričanja v Londonu oziroma je napovedal, da ga bo nadomestil nekdo drug iz uprave podjetja. To njegovo odločitev so člani parlamenta sprejeli z ogorčenjem; kot je dejal Damian Collins iz konservativne stranke, ki je predsednik parlamentarnega odbora za kulturo, medije in šport, je to povsem nesprejemljivo, saj ima zaplet svoje korenine v Veliki Britaniji, pa tudi sicer bi moral Zuckerberg tako britanskim kot vsem evropskim uporabnikom osebno pojasniti svojo odgovornost ter predstaviti ukrepe, ki bodo takšne zlorabe v prihodnje onemogočili.



Delnice najniže po lanskem juliju



Afera z zlorabo osebnih podatkov uporabnikov je povzročila tretji največji padec tečaja delnic Facebook v zgodovini družbe. Te so se po razkritju škandala pocenile za skoraj 18 odstotkov, na najnižjo vrednost po lanskem juliju. V preteklih dnevih si je tečaj nekoliko opomogel, a ostaja zelo blizu najnižjih vrednosti v zadnjega pol leta.



Bolj, za več kot 20 odstotkov, je cena delnic padla po uvrstitvi na borzo leta 2012, ko so vlagatelji očitno precenili pričakovanja pred kotacijo. Za slabih 19 odstotkov so se pocenile še marca 2014. Pred dobrimi štirimi leti so vlagatelji preoptimistično reagirali na poslovne rezultate, zato je dobremu mesecu strme rasti sledila močna korekcija tečaja.



Zdajšnja afera pa ni udarila zgolj delnic Facebooka, ampak se je razširila na večji del tehnološkega sektorja. Najslabše so jo odnesli upravljavci družbenih omrežij. Najbolj so padle delnice Twitterja, ki so se pocenile skoraj za četrtino. Kar 19 odstotkov vrednosti so po izbruhu afere izgubile tudi delnice Snapa (upravljavec Snapchata), Googlove so se pocenile za 12 odstotkov, Microsoftove (v njegovi lasti je družbeno omrežje linkedIn) pa za šest odstotkov. Tudi delnice giganta Apple so izgubile skoraj desetino vrednosti, za okoli 14 odstotkov so se pocenile še delnice Amazona, to pa predvsem zaradi verbalnih napadov ameriškega predsednika Donalda Trumpa na to družbo.