Kdo je kdo na političnem prizorišču Italije

Nepozabni Berlusconi



Največji fenomen letošnjih volitev je trikratni predsednik vlade Silvio Berlusconi, svoja volilna sporočila je všečno zapakiral, Italijani mu spet verjamejo. Enainosemdesetletnik se spet ponuja kot rešitev, tokrat izrablja strah pred nepredvidljivim Gibanjem 5 zvezd, razkazuje se kot zanesljiv par rok, primernejši od evroskeptičnih in skrajno desnih izbir. Obljublja čudeže, recimo ukinitev davkov za nepremičnine in avte.



In s čim vse zna ostareli politik šarmirati Italijane. Gre za »ekonomijo nostalgije«, čevlje, očala, puhovke, glasbo, filme, teve serije, vse, kar ima pridih 80. in 90. let, je všečno in se dobro prodaja, piše Corriere. To je komercialna plat psihološkega fenomena. Bolj kot je sedanjost kaotična in prihodnost negotova, bolj privlačna je preteklost, tisto, kar se je že zgodilo, za kar se nam zdi, da poznamo in nas pomirja. Milanski časnik je povlekel vzporednico med nostalgijo in Berlusconijem, slednji je pravilno izračunal, da imajo Italijani kratek spomin; razumel je, da lahko sam postane spomin kolektivnega otroštva. Za tiste, rojene v osemdesetih in desetdesetih, je Vitez kakor Pokemon – nepozaben: na koliko nedeljskih kosilih in izletih je dominiral Berlusconi? Na koliko televizijskih poročilih, srečanjih, v besednih spopadih? Za Italijane, stare manj kot 35 let, je vendar vsenavzoč. Kar nujno ne pomeni, da se bo nostalgija prelila v volilne glasove.



Utrujeni Renzi



Medtem ko so Berlusconijeve roke tiste, s katerimi daje osrednja sporočila, so Renzije videti prazne. Nekdaj je bil kot rokohitrc, obljubljal je, da bo čez noč spremenil stare politične liturgije, vključno z rimskim senatom. Znal je prepričati, da bo reformiral ustavo in volilni sistem, pravzaprav je prepričal, da bo spremenil vse. Naredil ni nič.



Zdaj 43-letni politik, na oblasti je bil skoraj dve leti, pred tem je bil firenški župan, sicer pa brez izkušenj, v času svoje vladavine niti ni bil videti neuspešen. Potem ko je spodnesel predhodnika Enrica Letto je zablestel v Evropi, pojavljal se je na naslovnicah mednarodnih revij, Fortune ga je uvrstil med tri najvplivnejše svetovne voditelje, stare manj kot 40 let. Vzpostavil je dobre odnose tako z Barackom Obamo kot z Angelo Merkel. S propadom ustavne reforme na referendumu, na katerega je stavil vse, se je osramočen poslovil. Nepriljubljenost Demokratske stranke je zdrsnila na raven, ki je PD ne pomni. V kampanji deluje prazno in brez sporočil.



Priljubljeni Gentiloni



Če Berlusconi in Renzi z rokami mahata in delata veliko vetra, so roke 63-letnega premiera Paola Gentilonija skoraj nevidne. Ne opažamo jih veliko, ker so tako zelo institucionalne, je zapisal eden od italijanskih publicistov. Običajno so njegove roke skrite za govorniškim pultom, položene na delovno mizo ali pod rokavi prevelikega suknjiča. Aktualni predsednik vlade ne gestikulira. Ob prihodu v vladno palačo, pred tem je bil na čelu zunanjega ministrstva, se je zdel brez barve, vonja in okusa, potem, ko mu je predsednik Sergio Mattarella konec 2016. dal mandat za sestavo nove vlade, je postal kompetentni premier. Italiji je povrnil vsaj nekaj stabilnosti, mimogrede se je izkazal za bistveno zanesljivejšega evropskega sogovornika od predhodnika.



Novinec Di Maio



Veliko negotovosti je povezane z 31-letnim Luigijem De Maiom, premierskim kandidatom Gibanja 5 zvezd, enako velja za stranko, ki jo je težko uvrstiti v katerikoli politični predal: o priseljencih zveni desno, o okolju levo. Novinec je spremenil percepcijo stranke, jo deloma normaliziral, a nima energije Beppeja Grilla, veliko vprašanje je, ali bo prepričal volilno telo, pa čeprav je stranka, ki nastopa proti establišmentu, na vrhu javnomnenjskih raziskav. Bolj kot se približujejo volitve, manj prepričljiv, kompetenten je videti. Veliko vprašanj v kampanji ostaja neodgovorjenih.



Predvsem je s 5 zvezdami povezana pomembna dilema: ali se mu splača nameniti glas, ko pa stranka ne more dobili zadostne večine in se je koalicijam vnaprej odpovedala. S tistim, s čemer Berlusconi pridobiva, Di Maio izgublja.



Temačni Salvini



Matteo Salvini, 44-letni voditelj skrajno desne Lige, ki se zgleduje pri Nacionalni fronti, je sposoben, nevaren politik. Severno ligo dolgoletnega voditelja Umberta Bossija je prevzel izmučeno od preštevilnih škandalov, iz nje je naredil moderno skrajno desnico; nekdaj secesionistično, v samostojno Padanijo zazrto silo, je preoblikoval v vsenacionalno stranko, ki pridobiva glasove z nasprotovanjem priseljencem in tujcem. Pred volitvami se je povezal z Berlusconijem in Melonijevo, mučno vprašanje ostaja, kako zelo nevarna bi lahko denimo bila povolilna zveza dve populizmov, 5 zvezd in Lige.