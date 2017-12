Begunske krize še zdaleč ni konec

Evropska unija se, kot smo ­lahko videli tudi med zadnjim letošnjim bruseljskim vrhom, še vedno ni zmožna dogovoriti niti o kvotah in delitvi zadnje čase bistveno manjšega števila beguncev, ki so po zaprtju vseh begunskih poti ostali v Evropi ali pa še lahko pridejo vanjo.



Politiki vztrajajo vsak pri svojem, prepad med trmoglavo vzhodno Evropo, ki noče sprejeti nobenega begunca in po novem ponuja nekakšne denarne odškodnine še vedno zelo obremenjenim članicam z južnega obrobja, ter med tako imenovano bruseljsko zahodno Evropo je še vedno očiten, evropski politiki pa se delajo, da krize z begunci ni več.



A to je le privid, pravi ameriška strokovnjakinja za migracije Heath Cabot, ki se je med najhujšim navalom beguncev v Evropo na veliko ukvarjala predvsem z begunskimi problemi v Grčiji. »Begunska kriza v Evropi še zdaleč ni minila,« je pred kratkim opozorila v intervjuju za Spiegel. Evropska javnost se je v zvezi z begunci preveč osredotočila samo na en moment krize, na grozljivo poletje in jesen leta 2015, ko je čez Turčijo in Grčijo proti bogatemu severu Evrope vandralo na tisoče beguncev, potem pa so migrantske teme z začasno umiritvijo razmer hitro spet potisnili v ozadje. Vendar begunska kriza s tem seveda še ni preteklost. Le začasno se je umirila in preselila na marsikje še vedno kritično obrobje Evropske unije, je poudarila Heath Cabot.



K temu je po njenem veliko prispeval tudi ne najbolj pošten nemški begunski sporazum s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom, po katerem se je zaradi zaprtja tako imenovane balkanske poti pritisk migrantov na Evropo nekoliko umiril. Nemčija je na vrhuncu krize tudi zaradi premalo premišljene izjave kanclerke Angele Merkel, ki je beguncem na stežaj odprla vrata, resda sprejela največ beguncev med vsemi evropskimi državami, toda sporazum s Turčijo, tudi z današnjega stališča, vendarle ni bil tako čist, kot bi se komu zdelo, je prepričana Heath Cabot. Nemčija se po njem še naprej lahko hvali z odprtostjo in kulturo dobrodošlice, medtem ko tako imenovane tretje države z vse večjimi težavami in »packarijami« opravljajo umazano delo pri ščitenju in varovanju evropskih meja.