Bodo »zahodni zavezniki« napadli Damask?

Ameriška, britanska, francoska in saudska vojaška letala so pripravljena za napad na cilje sirskega režima. Rusija je v Združenih narodih poskušala ustaviti vojaško akcijo pod vodstvom Združenih držav, na najvišjo raven pa je dvignila stopnjo bojne pripravljenosti svoje črnomorske flote.



Po domnevnem napadu s kemičnim orožjem v Doumi severovzhodno od Damaska, v katerem naj bi bilo ubitih več deset ljudi, so Združene države sirskemu predsedniku Bašarju al Asadu – za zdaj brez dokazov, da so njegove enote res uporabile strupene pline – zagrozile z vojaškim posredovanjem. Ameriški predsednik Donald Trump je že v ponedeljek dejal, da »so na mizi vse možnosti« in da se bo Washington odzval najpozneje v 48 urah. Trump je popoldne odpovedal svoj prvi uradni obisk Južne Amerike (Peru in Kolumbija) – iz Bele hiše so sporočili, da se bo posvetil ameriškemu odzivu na dogajanje v Siriji.



Pri vojni napovedi sirskemu režimu – po sedmih letih vojne – so se Trumpu v grožnjah uradnemu Damasku pridružili Francija, Velika Britanija in Saudska Arabija ter, pogojno, Združeni arabski emirati in Katar.



Zdi se, da je vojaško posredovanje skoraj neizogibno. Rusija je na vsak način poskušala sklicati še eno izredno zasedanje varnostnega sveta Združenih narodov – potem ko se vrhu svetovne diplomacije v ponedeljek ni uspelo dogovoriti niti o najosnovnejših stvareh. Rusija je z vetom preprečila začetek preiskave domnevne uporabe kemičnega orožja v Doumi.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je pozval k »transparentni in pošteni« preiskavi domnevnega napada s strupenimi plini na obrobju sirske prestolnice, ki je med »zahodnimi zavezniki« sprožil vse varnostne in geostrateške alarme.

V Moskvi so še v ponedeljek odločno zatrjevali, da napada s kemičnim orožjem sploh ni bilo.