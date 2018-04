Boštjan Videmšek: Bizarno je, da poslušamo o humanitarni operaciji

Delov poznavalec sirske tragedije o vojaškem posredovanju ZDA, VB in Francije: »Največja žrtev so sirski civilisti.«

A. V.

Ljubljana - Imamo tretjo svetovno vojno? Ali zgolj novo merjenje mišic velikih sil na plečih uničene, utrujene in s krvjo prepojene Sirije? Delov poznavalec sirske vojne Boštjan Videmšek poudarja, da potrebujemo veliko previdnosti, hkrati pa opozarja, da smo v zelo nevarnem času.

»Nikakor ni primeren čas, da uporabljamo težke besede in govorimo o tretji svetovni vojni. Biti moramo preudarni in umirjeni. Nevarnost je seveda enormna, na kupu so zbrane vse največje sile. Če smo v zadnjih dneh upali, da bo prevladal tisti kanček razuma, ki je še preostal, smo ugotovili, da ni tako,« je prvi komentar Videmška o vojaškem posredovanju ZDA, Velike Britanije in Francije v Siriji.



Boštjan Videmšek: Po sedmih letih in enem mesecu gre sirska vojna v novo obdobje trpljenja. Foto: Uroš Hočevar



»Bolj kot za geostrateški spopad gre za spopad egov in nekaj iracionalnega, kar je največja nevarnost za vse nas. Največja žrtev tega velikanskega lokalnega in globalnega konflikta so sirski civilisti. Po sedmih letih in enem mesecu vojne, v kateri je umrlo več kot pol milijona ljudi, več milijonov ljudi pa je bilo nasilno razseljenih, gre vojna v novo obdobje trpljenja, ki je povsem nepredvidljivo,« razmišlja Videmšek, ki poudarja: »Bizarno in shrljivo je, da zdaj poslušamo o humanitarni operaciji. Še posebno, če pomislimo tudi na to, kaj se dogaja v bližnjem Jemnu.«