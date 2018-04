Donald Trump: Sirijo lahko kmalu napademo ali pa sploh ne tako kmalu

Iz Rusije so sporočili, da je sirski režim prevzel nadzor nad Vzhodno Guto, ponovno pa se je oglasil tudi ameriški predsednik.

Moskva – Sirski režim je prevzel nadzor nad dosedanjo uporniško enklavo Vzhodna Guta blizu sirske prestolnice Damask, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Kot so dodali, je dokaz za to zastava sirskega režima, ki plapola nad mestom Duma. Sirski observatorij za človekove pravice pa je sporočil, da so preostali uporniki v Dumi predali orožje

Danes se je zgodil pomemben dogodek v zgodovini Sirije. Dvig zastave sirskega režima nad zgradbo v mestu Duma kaže, da je režim prevzel nadzor nad tem mestom in posledično nad celotno Vzhodno Guto, je za rusko tiskovno agencijo Interfax dejal generalmajor Jurij Jevtušenko, vodja ruskega vojaškega centra za spravo v Siriji.

Sirski observatorij za človekove pravice je kasneje sporočil, da so preostali uporniki v Dumi v sredo predali orožje ruski vojaški policiji, njihov vodja Isam Buvajdani pa je zapustil enklavo in odšel na ozemlje na severu Sirije, ki je še pod nadzorom upornikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sirski režim je silovito ofenzivo na Vzhodno Guto, zadnjo uporniško enklavo, ob podpori Rusije začel 18. februarja. V spopadih za enklavo je umrlo več kot 1600 civilistov, več deset tisoč jih je zbežalo.

V soboto so režimske sile v Dumi domnevno izvedle napad s kemičnim orožjem, s čimer so po mnenju Zahoda šle čez mejo. Ameriški predsednik Donald Trump je zato v sredo na twitterju opozoril Rusijo, naj se pripravi na to, da bodo ZDA izvedle raketni napad na Sirijo. Z vojaško akcijo v Siriji naj bi Trump želel kaznovati sirskega predsednika Bašarja al Asada za domnevni napad s kemičnim orožjem.

Trump o napadu na cilje v Siriji: Lahko bo kmalu ali sploh ne tako kmalu

Znova se je oglasil tudi ameriški predsednik Donald Trump, potem ko je prek Twitterja sporočil, da lahko do napada na cilje v Siriji pride kmalu ali sploh ne tako kmalu. »Nikoli nisem rekel, kdaj bo prišlo do napada na Sirijo,« je danes zjutraj po lokalnem času tvitnil Trump.



Donald Trump najprej zagrozi, Bela hiša pa pomirja. Foto AFP



V tvitu je še zapisal, da so v vsakem primeru ZDA pod njegovim vodstvom naredile veliko delo s tem, ko so regijo rešile Islamske države.

Trump je v sredo z jutranjim tvitom z opozorilom Rusiji, naj se pripravi na to, da bodo ZDA z raketami napadle Sirijo, sprožil vznemirjenje po svetu. Kasneje je sicer Bela hiša njegove grožnje nekoliko omilila, češ da vojaški napad ZDA na Sirijo ni edina možnost za rešitev sirskega konflikta.

Raketni napad bi bil odgovor na domnevni kemični napad v sirskem mestu Duma pretekli konec tedna, za katerega Zahod krivi sirskega predsednika Bašarja al Asada. Rusija vztrajno brani svojega zaveznika Asada pred obtožbami.