Gaza: Med protesti je znova izbruhnilo nasilje

Ka. M., STA

Na območju Gaze ob meji z Izraelom so danes znova izbruhnili spopadi med palestinskimi protestniki in izraelskimi vojaki. Palestinski protestniki so zažigali pnevmatike in izraelske vojake obmetavali s kamni, ti pa so odgovorili s solzivcem in streli.

Medtem ko tuje tiskovne agencije za zdaj poročajo o najmanj treh ranjenih Palestincih, je izraelska vojska sporočila, da so vojaki izstrelili »opozorilne strele«. Kot piše britanski BBC, so vojaki streljali v noge protestnikov, ki so se preveč približali meji.

Pred tednom dni so izraelski vojaki med protesti ubili več kot 15 Palestincev, okoli 1500 je bilo ranjenih. To je bil najbolj krvav dan v Gazi od izraelske ofenzive na tem območju leta 2014.

V času šesttedenskih protestov številni Palestinci bivajo v več šotorskih mestih blizu meje z Izraelom. Foto: Said Khatib/AFP

Na različnih krajih v bližini žične ograje, ki ločuje Gazo in Izrael, se je danes zbralo več sto palestinskih protestnikov. Gre za nov protest v okviru šesttedenskih demonstracij , na katerih Palestinci zahtevajo pravico do vrnitve palestinskih beguncev na svoje domove v današnjem Izraelu.