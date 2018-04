Glasovanje o kemičnem napadu v Siriji že danes?

L. Z., STA

New York – V varnostnem svetu Združenih narodov (ZN) bo predvidoma še danes potekalo glasovanje o ameriški resoluciji o sobotnem domnevnem kemičnem napadu v Siriji, za katerega Zahod obtožuje sirske vladne sile in njihove ruske zaveznike. Francoska tiskovna agencija AFP poroča, da so se ZDA na ta napad odločene odzvati tudi brez podpore ZN.

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek napovedal, da bo v 24 do 48 urah sporočil pomembno odločitev o ameriškem odzivu. Opozoril je, da bo Damask plačal visoko ceno za napad v Dumi, za katerega še ni neodvisno potrjeno, da je bilo uporabljeno kemično orožje.

Trump je imel v ponedeljek srečanje kabineta v Beli hiši, sestal se je tudi z najvišjimi vojaškimi predstavniki. »Imamo veliko vojaških možnosti in kmalu vam bomo sporočili ... verjetno po dejanju,« je po poročanju AFP povedal novinarjem.



»Svet mora videti pravičen odgovor«

O zaostrovanju položaja je v ponedeljek na izredni seji razpravljal varnostni svet ZN. ZDA so pripravile osnutek resolucije, s katero bi uvedli preiskavo domnevnih kemičnih napadov, kar pa Rusija zavrača.

Ruski veleposlanik v ZN Vasilij Nebenzija je na zasedanju varnostnega sveta ZN posvaril, da bi bila ameriška vojaška akcija v Siriji »zelo zelo nevarna«. Ameriška veleposlanica v ZN Nicki Haley pa je vztrajala, da »svet mora videti pravičen odgovor«.

Ameriški predstavniki si prizadevajo, da bi varnostni svet še danes glasoval o osnutku resolucije o začetku preiskave domnevnega kemičnega napada. V tem primeru grozi, da bo Rusija uporabila veto.

V sobotnem napadu naj bi helikopter odvrgel bombo s kemičnim orožjem nad mestom Duma. Umrlo je najmanj 48 ljudi, okoli tisoč pa je poškodovanih.