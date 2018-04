Guterres zaskrbljen, da razmere v Siriji ne bi ušle izpod nadzora

Ba. Pa., STA

New York/London - Spričo napetosti zaradi domnevne uporabe kemičnega orožja v Siriji in groženj z vojaškim posredovanjem je generalni sekretar ZN Antonio Guterres izrazil zaskrbljenost in stalne članice Varnostnega sveta ZN posvaril pred tem, da bi dopustili, da »razmere v Siriji uidejo izpod nadzora«.

Guterres se je na države obrnil, potem ko Varnostnemu svetu (VS) ZN ni uspelo doseči soglasja glede odziva na domnevni napad s kemičnim orožjem na sirsko Dumo minuli konec tedna. Glasoval je o treh ločenih predlogih resolucije o preiskavi dogodkov, ki sta jih predlagali ameriška in ruska stran.

»Tesno sem spremljal tudi razvoj v VS in obžalujem, da ta doslej še ni dosegel dogovora o tem vprašanju,« je Guterres sporočil v izjavi.

Kot je dodal, je v sredo poklical veleposlanike petih stalnih članic VS ZN - ZDA, Rusije, Kitajske, Francije in Velike Britanije - in jim izrazil zaskrbljenost glede trenutnih razmer ter potrebo, da se izognejo temu, da bi stvari ušle izpod nadzora.

»Ne pozabimo, da morajo biti v končni fazi naša prizadevanja usmerjena v končanje grozljivega trpljenja sirskega naroda,« je še sporočil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Napetosti med ZDA in Rusijo so se v sredo še zaostrile, ko je ameriški predsednik Donald Trump posvaril, da se Siriji obeta raketni napad v odgovor na domnevni napad, za katerega Zahod krivi sirskega predsednika Bašarja al Asada. Rusija vztrajno brani svojega zaveznika Asada pred obtožbami.

Bela hiša je sicer pozneje omilila Trumpove besede, češ da vojaški napad ZDA na Sirijo ni edina možnost za rešitev sirskega konflikta. ZDA naj bi se o odprtih možnostih najprej posvetovale s partnerskimi državami, Izraelom, Savdsko Arabijo, Francijo in Veliko Britanijo.

Britanska premierka Theresa May je za danes sklicala izredno zasedanje svoje vlade, ki bo razpravljala o odzivu Londona na domnevni kemični napad.

Trump se je poleg tega o sirski krizi v sredo po telefonu pogovarjal s turškim predsednik Recepom Tayyipom Erdoganom, s katerim naj bi tudi vnaprej ostala v tesnih stikih glede tega vprašanja.

Turčija in ZDA sta sicer zaveznici v zvezi Natu, je pa v zadnjih mesecih Turčija začela tesno sodelovati tudi z Rusijo, s katero sicer v Siriji podpirata ločeni strani.