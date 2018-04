Inšpektorji OPCW naj bi še danes obiskali Doumo

A. V., STA

Damask - Inšpektorji Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) bodo danes lahko obiskali mesto Douma, prizorišče domnevnega napada s kemičnim orožjem, je v torek sporočila Rusija. Ekipa mednarodnih strokovnjakov je sicer v državi že od sobote, a doslej še ni smela obiskati Doume.

Skupina devetih preiskovalcev je trenutno v Damasku, kjer je doslej čakala na dovoljenje za vstop v Doumo. Sirija in Rusija sta pri tem opozarjali na še ne rešena varnostna vprašanja, ki naj bi jih bilo treba rešiti pred njihovim vstopom, denimo odstranitev min na poti.

Ruski diplomat pri omenjeni organizaciji Aleksander Šulgin je po nekaj zapletih vendarle potrdil, da so varnostne težave sedaj odpravili in inšpektorji lahko pridejo danes. V Damasku jim je sirska vlada medtem ponudila pogovor z 22 domnevnimi pričami iz Doume.

Američani naj bi bili zaskrbljeni

Mesto je bilo tarča domnevnega napada pred 11 dnevi. Inšpektorji naj bi tam zbrali različne vzorce, da bi ugotovili, katera snov - če sploh katera - je bila uporabljena v napadu. Ameriška stran je izrazila zaskrbljenost, da so predstavniki Rusije ob obisku prizorišča »morebiti vplivali nanj«, da bi ovirali preiskavo.

Ruševine v Doumi. Foto: Hassan Ammar/AFP

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je to zanikal, obenem pa kritiziral trojico držav - ZDA, Francijo in Veliko Britanijo -, ker so minulo soboto v odgovor na domnevni kemični napad obstreljevale več ciljev v Siriji, še preden bi lahko OPCW izvedel preiskavo.

Zgodaj davi so sicer sirski mediji poročali, da se je sistem protiletalske obrambe odzval na raketni napad nad mestom Homs na zahodu države. Rakete naj bi bile namenjene na letalsko oporišče Šajrat, niso pa za domnevno obstreljevanje okrivili nobene strani.

Za nemško tiskovno agencijo DPA je več sirskih vojaških virov zanikalo navedbe, češ da se je sistem protiletalske obrambe res sprožil, a naj bi šlo za lažni alarm. Pentagon je zanikal, da bi na območju izvajali kakršnekoli dejavnosti.