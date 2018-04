»Institucije so ohranjene. Edina alternativa je – kaos«

Uporniške skupine so vojaško in tudi politično bolj ali manj poražene, režim bo preživel.

Bejrut - V Siriji ni več nikakršne oprijemljive politične alternative. Režimu predsednika Bašarja al Asada je s pomočjo Rusije, Irana in Hezbolaha uspelo preživeti, prave politične tranzicije po koncu vojne ne bo, pravi Rabih Barakat, profesor medijskih študij na Ameriški univerzi v Bejrutu.

Ameriško-britansko-francoski napad na tri cilje, kjer naj bi sirski režim izdeloval in shranjeval kemično orožje, na razmere in razmerja v Siriji - vsaj do zdaj - ni imel prav nikakršnega vpliva. Že zelo hitro je bilo jasno, da so se »zahodni zavezniki« na vsak način želeli izogniti odkriti konfrontaciji z ruskimi in iranskimi silami, hkrati pa Združene države - v nasprotju s prevladujočim razmišljanjem - ne želijo podaljšati svojega »bivanja« v državi, ki so jo s svojo zunanjo politiko pomagale uničiti.

Napad »zahodnih zaveznikov« - na srečo le kozmetičen in brez žrtev - je v resnici utrdil pozicije moči v državi. Popolnoma jasno je, da bo režim predsednika Bašarja al Asada preživel - po dobrih sedmih letih vojne, pol milijona mrtvih, enajstih milijonih razseljenih in številnih vojnih zločinih se je država politično vrnila na točko nič. Sirska oblast v tem trenutku nima alternative.