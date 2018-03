Iz Afrina v nekaj dneh zbežalo 200 tisoč ljudi

T.L., STA

Damask - Več kot 200.000 civilistov je pred turškim obstreljevanjem od srede zvečer zbežalo iz mesta Afrin v istoimenski kurdski enklavi na severu Sirije, so danes sporočili iz sirskega observatorija za človekove pravice. Ob 150.000 ljudeh, ki so zbežali do petka, se eksodus danes nadaljuje, ko naj bi jih zbežalo še okoli 50.000.

Dodali so, da so vso noč potekali siloviti spopadi na severnem obrobju mesta, medtem ko turške sile že skoraj dva meseca izvajajo ofenzivo na enklavo proti milici sirskih Kurdov YPG, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Turška letala so danes ubila 11 civilistov, ki so na traktorju skušali zbežati iz mesta, so sporočili iz observatorija. Po njihovih podatkih je bilo od začetka turške ofenzive 20. januarja ubitih že 280 civilistov.

Turške sile so minuli teden skoraj v celoti obkolile mesto Afrin, kjer je živelo okoli 350.000 ljudi, tudi razseljencev iz drugih delov enklave, ki so se v mesto umaknili pred spopadi. Odprta ostaja le ena cesta, po kateri ljudje bežijo iz mesta.

Mesto Afrin je tarča silovitega turškega letalskega in topniškega obstreljevanja. Včeraj zvečer so turška letala zadela glavno bolnišnico v mestu in po podatkih observatorija ubila 16 civilistov. Turška vojska je to zanikala, češ da operacijo izvajajo tako, da ne povzročajo škode civilistom, navaja AFP.

Po navedbah predstavnika bolnišnice so morali bolnišnico zaradi hudih poškodb zapreti. Bila naj bi še edina delujoča bolnišnica v mestu.