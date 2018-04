Izgnani diplomati zapustili predstavništva

Prvi ruski diplomati v ZDA, ki jih je Washington označil za vohune, so se danes že vrnili v domovino.

B. F. Ž., STA

Washington - Okoli 50 moških, žensk in otrok je v soboto okoli 18. ure po srednjeevropskem času zapustilo prostore ruskega veleposlaništva v Washingtonu. Avtobus naj bi jih odpeljal v smeri mednarodnega letališča Dulles, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Washington naj bi skupno izgnal 171 ljudi oziroma 60 ruskih diplomatov, ki jih je Washington označil za vohune, in njihove družine. V domovino se bodo vrnili z dvema letaloma, ki jih je priskrbela ruska vlada.

Prvo letalo z ruskimi diplomati je sicer po poročanju ruske tiskovne agencije Tass danes že pristalo v Moskvi, drugo letalo s 14 člani osebja konzulata in njihovimi družinami pa naj bi po napovedi v Rusijo prispelo popoldne.

Ruski povračilni ukrepi

Podobni ukrepi se medtem odvijajo tudi v ruskem Sankt Peterburgu. Potem ko je ruski zunanji minister Sergej Lavrov v četrtek naznanil zaprtje ameriškega konzulata in izgon 60 ameriških diplomatov, se je na konzulatu isti dan spustila ameriška zastava, pred stavbo pa je bilo parkiranih tudi več tovornih vozil. Zaposlenim v konzulatu je bil namreč postavljen ultimat, da ga morajo zapustiti do 20. ure po srednjeevropskem času, medtem ko se mora prostor izprazniti do konca meseca.

Britanskim zaveznikom v aferi Skripal se je minuli teden z izgonom ruskih diplomatov pridružila tudi Avstralija. Ta sedaj pred morebitnimi posledicami, kot je nadlegovanje Zahodnjakov, opozarja svoje državljane, ki v tem času počitnikujejo v Rusiji. »Bodite oprezni, izogibajte se protestov in demonstracij, izogibajte se tudi komentiranju političnega dogajanja v javnosti,« so sporočili z avstralskega zunanjega ministrstva.

Nemčija nadaljuje dialog

Medtem ko je več zahodnih držav in zveza Nato od začetka minulega tedna izgnalo ruske diplomate, je Nemčija ena redkih držav, ki z Rusijo nadaljuje dialog, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kot je pojasnil nemški zunanji minister Heiko Maas, se je zaradi dejanj Rusije v minulih letih izgubilo veliko zaupanja, vendar je Rusija ključna za umiritev regionalnih konfliktov, razoroževanja in temelj multilateralnega redu. »Iz teh razlogov smo odprti za dialog, s katerim bomo korak za korakom obnovili zaupanje, če si tega želi tudi Rusija,« je še dejal.

Več zahodnih držav in zveza Nato je od začetka tedna izgnalo ruske diplomate v znak solidarnosti z Veliko Britanijo, ki je bila v začetku marca prizorišča napada s kemičnim orožjem, za katerega London pripisuje odgovornost Rusiji. V angleškem Salisburyju sta bila 4. marca žrtvi napada z živčnim strupom bivši dvojni agent Sergej Skripal in njegova hčerka Julija.