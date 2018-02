Macron in Merklova pozvala Putina k pritisku na sirski režim

M. P. V., STA

Francoski predsednik Emmanuel Macron in nemška kanclerka Angela Merkel sta v današnjem telefonskem pogovoru ruskega predsednika Vladimirja Putina pozvala, naj na sirski režim izvrši največji možen pritisk, da bo ta takoj začel spoštovati resolucijo o prekinitvi ognja, ki jo je v soboto sprejel Varnostni svet Združenih narodov, poroča STA.

Voditelji so izrazili zadovoljstvo ob konstruktivnem sodelovanju, ki je privedlo do potrditve resolucije VS ZN. Zavzeli so se za nadaljnje skupne napore za popolno in karseda hitro uveljavitev resolucije o prekinitvi ognja, so sporočili iz Kremlja.

Iz urada nemške kanclerke pa so sporočili, da sta Merklova in Macron v luči uveljavitve resolucije Putina pozvala, naj na sirski režim izvrši največji možen pritisk, da bo prenehal z letalskimi napadi in bojevanjem ter takoj začel spoštovati prekinitev.

Francija in Nemčija pripravljeni sodelovati z Rusijo

Francoski predsednik in nemška kanclerka sta dala tudi jasno vedeti, da takšna prekinitev ognja lahko predstavlja podlago za iskanje politične rešitve v okviru mirovnih pogovorov pod pokroviteljstvom ZN v Ženevi. Pri tem sta Francija in Nemčija pripravljeni sodelovati z Rusijo in drugimi partnerji v mednarodni skupnosti, so po poročanju nemške tiskovne agencije Dpa še zapisali v kanclerkinem uradu.

VS ZN v resoluciji zahteva prekinitev ognja »brez odlašanja« po vsej Siriji, da bi omogočili »varno, nemoteno in stalno« dostavo pomoči ter evakuacijo bolnih in ranjenih. Zaradi zadržkov Moskve, stalne članice varnostnega sveta s pravico veta, so glasovanje od četrtka večkrat prestavili in usklajevali besedilo.

Kot so medtem sporočili iz Kremlja, so Putin, Macron in Merklova »posebno pozornost namenili temu, da se prekinitev ognja ne nanaša na operacije proti terorističnim skupinam«. Poleg tega so se strinjali, da bodo okrepili izmenjavo informacij o razmerah v Siriji.

Spopadi se kljub prekinitvi ognja nadaljujejo

Voditelji so govorili tudi o razmerah v Siriji, predvsem v Vzhodni Guti na obrobju sirske prestolnice Damask in težavah pri dostavi humanitarne pomoči na to in druga območja Sirije.

V Vzhodni Guti se kljub prekinitvi ognja ostri spopadi nadaljujejo tudi danes, ko je bilo tam ubitih 13 pripadnikov sirskih provladnih sil in šest borcev uporniške skupine Džaiš al Islam, ki je ena najpomembnejših na tem območju.

Obstreljevanje prorežimskih sil na tem območju, ki se je začelo pred enim tednom, je doslej zahtevalo več kot 500 življenj civilistov, med njimi več kot sto otrok.