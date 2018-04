Moskva: Za kemičnim napadom v Duomi stoji London

V. V., STA

New York/Moskva - Ruska vojska je danes zatrdila, da ima dokaze, da je bil domnevni napad s kemičnim orožjem v sirski Vzhodni Guti nameščen po naročilu Londona. Veleposlanik Rusije pri Združenih narodih Vasilij Nebenzija pa je menil, da je pri vsem tem edini namen Zahoda strmoglavljenje vlade v Damasku.

Vojska ima »dokaze, ki kažejo na neposredno vpletenost Velike Britanije pri pripravi te provokacije v Vzhodni Guti«, je sporočil tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov, kot poroča STA.

London je po njegovih navedbah belim čeladam, ki pomagajo ponesrečencem na območjih pod nadzorom upornikov, naročil, naj uprizorijo domnevni kemični napad v sirskem mestu Duoma. Bele čelade so tudi prve poročale o napadu.

»Belim čeladam so povedali, da bo skupina Džaiš al Islam med 3. in 6. aprilom izvedla serijo topniških napadov na Damask. To je sprožilo odziv vladnih sil, kar so bele čelade izkoristile za uprizoritev te provokacije,« je pojasnil Konašenkov.

Moskva razpolaga s pogovori z osebami, ki so neposredno sodelovale pri širjenju video posnetkov, namenjenih temu, da bi verjeli, da je dejansko prišlo do napada s kemičnim, je navedel.

Rusija je že pred tem trdila, da gre za nameščen napad, niso pa doslej pri tem omenjali Londona. Tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov je trdil, da je bil napad uprizorjen.

Ruski veleposlanik pri ZN Nebenzija pa je na današnjem izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN, ki ga je zahtevala Moskva, Zahod obtožil, da je edini cilj vsega skupaj strmoglaviti sirsko vlado Bašarja al Asada in odvrniti Rusijo iz Sirije. »Še naprej gledamo nevarne vojaške priprave za nezakonito uporabo sile proti suvereni državi,« je še povedal.

ZDA se namreč z Veliko Britanijo in Francijo usklajuje o odgovoru na domnevni kemični napad, za katerega krivijo režim sirskega predsednika Bašarja al Asada. Med možnostmi je tudi vojaško posredovanje.

»Pri takšnih odločitvah se ne hiti,« je novinarjem povedala veleposlanica ZDA pri ZN Nikki Haley. Če hitiš, narediš napako,« je dodala.

Pred vojaškim posredovanjem svari predvsem Moskva, tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa se boji, da bi zadnje napetosti lahko »izbruhnile v popolno vojaško eskalacijo«.

Haleyjeva je na današnjem zasedanju VS ZN zatrdila tudi, da je Asad kemično orožje uporabil že najmanj 50-krat.