Na stopnjevanje nasilja v Siriji opozarja tudi Staffan de Mistura

Ka. M.

Posebni odposlanec Združenih narodov za Sirijo Staffan de Mistura je na včerajšnjem zasedanju varnostnega sveta povedal, da je trenutno stanje v Siriji najbolj skrb vzbujajoče v zadnjih štirih letih.

De Mistura, ki funkcijo opravlja četrto leto, je poudaril, da je v Siriji samo v prvem tednu februarja izgubilo življenje najmanj tisoč civilistov. Opozoril je tudi na nenehne režimske napade v provinci Idlib in na območju Vzhodne Gute v bližini prestolnice Damask. Tamkajšnji prebivalci so, denimo, včeraj dočakali prvi konvoj s humanitarno pomočjo, nanj so čakali vse od novembra. Zaradi humanitarne krize, ki vlada na območju, si skupina držav pod vodstvom Švedske in Kuvajta prizadeva doseči premirje.

V izjavi za javnost je švedska vlada zapisala, da bo z zagotavljanem humanitarne pomoči še naprej stala ob strani prizadetim v vojni. »Situacija je brezupna, takojšnje ukrepanje je nujno,« so še zapisali in dodali, da je »naša dolžnost poskusiti ublažiti nestrinjanja v varnostnem svetu ter doseči dogovor, ki bo zaustavil nasilje in zagotovil humanitarno pomoč«.

Uničena bolnišnica v kraju Hass v provinci Idlib. Foto: Omar Haj Kadour/AFP

Po nagovoru odposlanca Staffana de Misture sta si ameriška predstavnica pri ZN Nikki Haley in njen ruski kolega Vassily Nebenzia izmenjala obtožbe o krivdi za vojna dejanja. Medtem ko je predstavnica Haleyjeva menila, da bi Rusija morala preprečiti napade na civiliste, ki jih izvajajo vladne sile Bašarja al Asada, je bil Nebenzia prepričan, da ZDA ne izkoriščajo vpliva, ki ga imajo na uporniške skupine, da bi se preprečilo nasilje, navaja medijska hiša Al Džazira.

Glede na stopnjevanje napetosti in nasilja v sedmem letu sirske vojne se ideja o miru zdi vse prej kot izvedljiva. Sprtih strani namreč ni približala niti mirovna konferenca, ki je konec januarja potekala v ruskem Sočiju.