»Nejasnosti ni. Ukazi so prišli z najvišjih mest«

Preiskovalci organizacije Human Rights Watch so odgovornost za smrt palestinskih protestnikov na območju Gaze pripisali vrhu izraelske politike. »Linija« poveljevanja in odgovornosti je namreč jasna. Vojaki so izpolnili ukaz, naj streljajo na ljudi, ki se približajo meji.



Izraelski vojaki so na meji z območjem Gaze na veliki petek ubili 18 palestinskih protestnikov in jih okoli 1500 ranili – polovico s strelnim orožjem. Palestinski protestniki, ki so z »velikim pohodom povratka« začeli zaznamovati 70. obletnico izgona s svojega ozemlja, niso bili oboroženi in po mnenju preiskovalcev organizacije Human Rights Watch (HRW) niso pomenili smrtne nevarnosti za izraelske vojake. Zato je, pravi Omar Šakir, direktor HRW za Izrael in Palestino, Izrael s pobojem Palestincev kršil mednarodno pravo, petkovo dogajanje na mejah Gaze pa vsebuje tudi elemente zločina proti človečnosti.



Elementi zločina proti človečnosti



»Jasno je, da izraelski vojaki niso reagirali v paniki. Njihova življenja niso bila ogrožena. Palestinski protestniki, ki so se približali žici, niso bili oboroženi. To nakazuje, da so vojaki izpolnjevali vnaprej izdane ukaze, naj streljajo na protestnike, ki se bodo približali žici. To je eklatantno kršenje mednarodnega prava,« meni Šakir, ki je poročilo o petkovih dogajanjih na območju Gaze pripravil skupaj z lokalnimi sodelavci na terenu. Izraelske oblasti so mednarodnim preiskovalcem HRW v zadnjih desetih letih le enkrat omogočile, da so vstopili v blokirano in od sveta odrezano Gazo, eno najgosteje naseljenih območij na Bližnjem vzhodu.



»Izraelski vojaki niso le uporabili pretirane sile, ampak so očitno delovali po ukazih, ki so omogočili krvav odziv vojske na palestinske demonstracije. Rezultat je bil predvidljiv – smrt in poškodbe protestnikov na drugi strani meje, ki niso nikakor neposredno ogrožali življenja izraelskih vojakov,« je zapisano v poročilu nevladne organizacije, na katero se je, vsaj posredno, včeraj odzval predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu, ko je govoril o grožnji, ki Izraelu preti s strani gibanja Hamas, ki od leta 2006 vlada na območju Gaze.



Izraelski obrambni minister Avigdor Liberman je nekaj ur pred začetkom protestov na twitterju v arabščini zapisal, da bo »vsakdo, ki se bo približal meji, ogrozil svoje življenje«. Poveljnik generalštaba izraelske vojske general Gadi Eizenkot je le nekaj dni pred začetkom palestinskih protestov v Gazi izjavil, da je ukaz vojakom na meji z Gazo, da »uporabijo veliko sile«. Dva dni pred protesti je ob 40 kilometrov dolgo mejo, ki to v resnici ni, saj gre za okupacijo, poslal sto dodatnih ostrostrelcev, pripadnikov posebnih enot. Sporočilo je bilo jasno. Posledice – predvidljive.



Predvidljivost posledic



»Izraelske oblasti bi morale zavreči to nezakonito strategijo, če se želijo izogniti morebitnemu mednarodnemu kazenskemu pregonu,« je jasen Šakir. Po njegovih besedah je dogajanje na območju Gaze le še en korak v stopnjevanju izraelske politike do palestinskega vprašanja. Ne le v Gazi, sredozemski enklavi in obenem tudi največjem odprtem zaporu na svetu, pač pa tudi na okupiranem Zahodnem bregu in v izraelski politiki nasploh, ki si brutalno obračunavanje s palestinskimi protestniki lahko privošči tudi zato, ker jim pasiven odziv mednarodne skupnosti to omogoča. In to vedno znova. »Izraelske oblasti so se nehale pretvarjati. V primeru vojn v Gazi, denimo leta 2014, je bilo sproženih več preiskav. Ob dogodkih na meji z Gazo so vodilni izraelski politiki idejo o preiskavi nemudoma zavrgli. Vlogo vojske so označili za junaško. Toda čeprav v Izraelu vlada ozračje nekaznovanosti in nedotakljivosti, obstajajo mednarodni pravni mehanizmi, ki bi morali Izrael poklicati k odgovornosti,« nadaljuje direktor pisarne Human Rights Watch v Jeruzalemu. Izraelski poboj palestinskih protestnikov po Šakirjevem mnenju kaže na to, »kako pomembno bi bilo, da bi Mednarodno kazensko sodišče (ICC) odprlo uradno preiskavo o resnih kršitvah mednarodnega prava v Palestini«.



Šakir upa, da bodo izraelske oblasti v prihodnjih dneh in tednih, ko se bodo palestinski protesti v Gazi – najverjetneje še bolj množični – nadaljevali, spremenile svoja pravila delovanja. »Slišati je, da bo drugače že ta petek, a dogajanje je skoraj nemogoče predvideti. Pred šestimi dnevi so vojaki na ljudi streljali, če so se ti mejni žici približali na sto metrov, to je videti tudi na posnetkih …«