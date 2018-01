Nove žrtve spopadov pri Damasku

Napadi ruskih in režimskih letal so zahtevali najmanj 28 življenj.

Damask – V napadih ruskih in režimskih letal je bilo na območju pod nadzorom upornikov v bližini Damaska po navedbah aktivistov ubitih najmanj 28 civilistov, med njimi ženske in otroci. Večina, 19, jih je po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice umrla ponoči, ko so ruska letala obstreljevala območje Vzhodne Gute na obrobju Damaska.

Ruska letala so obstreljevala mesto Misaraba, medtem ko so režimska letala napadla mesti Arbin in Bejt Sava.

Moški in otrok, ranjena v napadih na mesto Misaraba. Foto: Mohamed Hasan/AFP

Da bi od tam pregnale upornike, so sirske sile v zadnjem času s podporo ruskih letal okrepile napade na območje Vzhodne Gute blizu Damaska. Območje je glavna utrdba opozicije v bližini prestolnice, a tamkajšnje uporniške skupine, ki jih najedajo notranji spori, v zadnjih mesecih v spopadih z vladnimi silami izgubljajo ozemlje.