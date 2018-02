Novi spopadi v Vzhodni Guti

Damask – Kljub nekajurni humanitarni prekinitvi ognja, ki velja vsak dan med 9.00 in 14.00 po lokalnem času, so z območja Vzhodne Gute, predmestja Damaska, poročali o novih spopadih med uporniki in sirsko vojsko, piše francoska tiskovna agencija AFP. V spopadih so režimske sile domnevno nekoliko napredovale in prevzele določen del ozemlja iz rok upornikov.

Pobuda za vsakodnevno peturno prekinitev ognja z namenom, da se iz oblegane Vzhodne Gute omogoči odhod civilistov ter dostava humanitarne pomoči, je prišla iz Kremlja. Včeraj, ko je prekinitev veljala prvič, bojev ni zaustavila, uporniki in režimske sile predsednika Bašarja al Asada pa odgovornost za kršitev premora valijo drug na drugega.

»Rusija je skupaj s sirsko vlado že naznanila vzpostavitev humanitarnih koridorjev,« je danes dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov in dodal, da uporniki iz Vzhodne Gute medtem še naprej obstreljujejo Damask, blokirajo dostavo pomoči in evakuacijo civilistov.

Sobotna resolucija varnostnega sveta še ni uveljavljena

Dogovor o vsakodnevnem humanitarnem premoru prihaja po sobotnem sprejetju resolucije v varnostnem svetu Združenih narodov, ki predvideva takojšnjo 30-dnevno prekinitev ognja v Siriji. Da bi dostavili pomoč ter evakuirali ranjene in bolne, resolucija poziva k prekinitvi vojskovanja po celotni državi – tudi, kot pozivajo Francija in ZDA, v regiji Afrin na severozahodu Sirije, kjer se proti kurdskim Ljudskim zaščitnim enotam YPG bojuje Turčija.

A v Ankari menijo drugače. Kot je danes sporočilo turško zunanje ministrstvo, se Turčija nima za eno od v vojno vpletenih strani, saj da v regiji Afrin vodijo boj proti »terorističnim organizacijam«, navaja tiskovna agencija DPA. Turške oblasti so poudarile tudi, da Afrin v resoluciji varnostnega sveta ni naveden kot območje, kjer bi bile humanitarne razmere zaskrbljujoče.