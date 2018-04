Od kod v Siriji kemično orožje?

Organizacija za prepoved ­kemičnega orožja (OPCW) je konec lanskega leta vsem podpisnicam konvencije, teh je 192, sporočila, da je bilo v skladu s pred 20 leti podpisano­ ­konvencijo uničenih skoraj 96 ­odstotkov na svetu prijavljenih zalog bojnih strupov.



Do lanskega septembra je uničila zaloge tudi Rusija, tako da so med največjimi kemičnimi velesilami praktično ostale samo še ZDA, ki za dokončno uničenje strupov menda potrebujejo še pet let. Ista organizacija (OPCW), ki nadzoruje tudi uničevanje zalog, je konec leta 2014, po domnevno prvi uporabi kemičnega orožja v Siriji, uradno sporočila, da so uničeni tudi vsi bojni strupi, ki jih je sirski režim v dogovoru z Združenimi narodi prijavil za uničenje, da bi se tako izognil kaznovalnemu ameriškemu vojaškemu napadu, s katerim je Siriji zaradi »prestopljene rdeče črte« grozil takratni ameriški predsednik Barack Obama. Logično vprašanje, ki se zastavlja ob domnevni uporabi bojnih strupov minulo soboto v sirski Doumi, je, od kod sirskemu režimu in diktatorju Bašarju al Asadu bojni strupi. Če jih je seveda res uporabil on?



Domneve vojaških strokovnjakov



V času, ko si velesili tudi zaradi Sirije vse bolj grobo in brezkompromisno stopata po prstih, svet pa trepeta zaradi njunega morebitnega medsebojnega spopada, je seveda treba biti zelo previden pri vsakovrstnih razlagah. Kljub temu pa ne kaže spregledati zanimivih domnev vojaških strokovnjakov, da naj bi sirsko kemično orožje izviralo iz Iraka. Iraški diktator Sadam Husein naj bi v letih 2002 in 2003, tik pred ameriškim napadom, skrivaj dal prepeljati svoje zaloge strupov v Sirijo, kjer naj bi jih zakopali v puščavi, Sirija pa teh zalog nikoli ni prijavila OPCW. Posedovanje orožja za množično uničevanje je bilo leta 2003 eden ključnih argumentov za ameriški vojaški napad in vkorakanje v Irak. Takratni predsednik George W. Bush je po napadu in zasedbi države že 1. maja 2003 razglasil iraško vojno za končano, mednarodni inšpektorji pa v državi nato kljub intenzivnemu iskanju nikoli niso našli Sadamovega »orožja za množično uničevanje«.



Nepozorne tajne službe?



Po izjavah neimenovanih vojaških strokovnjakov, na katere se sklicuje nemški dnevnik Faz, naj bi ameriške tajne službe že konec leta 2002, po predhodnih opozorilih takratnega izraelskega premiera Ariela Šarona, postale pozorne na nenavadne premike tovornjakov med sosednjima državama. Šlo naj bi za približno 500 transportov zvrhano naloženih tovornjakov, ki so vozili v Sirijo in se vračali prazni. Toda ameriške tajne službe, kljub ponavljajočim se namigom, da bi tako iskano iraško biološko in kemično orožje za množično uničevanje lahko bilo v sosednji Siriji, teh sledi nikoli niso preverile.



Če bi se zdaj potrdilo, da je bilo iraško kemično in biološko orožje v resnici prepeljano v Sirijo, bi bil to nesporen dokaz, zakaj inšpektorji tega orožja v Iraku po napadu in zasedbi države nikoli niso našli, hkrati bi bila to potrditev, od kod bi lahko izvirali sedanji v Siriji uporabljeni strupi. Razlaga je res intrigantna, če seveda ob vseh današnjih praktično neomejenih sposobnostih tajnih služb ne bi zvenela tako »fake«, preprosto in neverjetno, da bi morda lahko bila celo resnična.