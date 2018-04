OPCW nadaljuje s preiskavo napada v Doumi

Be. B., STA

Damask - Strokovnjaki Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) bodo kljub današnjim napadom ZDA, Francije in Velike Britanije na cilje v Siriji nadaljevali svojo preiskavo domnevnega napada s kemičnim orožjem, ki naj bi se minuli konec tedna zgodil v sirski Doumi. Nad njo naj bi sicer prav danes po umiku upornikov nadzor prevzele vladne sile.

Ekipa OPCW, ki je ta teden prispela v Sirijo, je imela za danes predvideno zbiranje vzorcev ter pogovore z žrtvami napada. Kot so sporočili, sodelujejo s strokovnjaki ZN glede ocene varnostnih razmer, bodo pa v vsakem primeru nadaljevali preiskavo v državi. Še danes naj bi obiskali Doumo, ki leži vzhodno od Damaska.

Sirska vojska naj bi prevzela nadzor

Od tam prav danes prihajajo poročila, da je po več tednih spopadov sirska vojska prevzela popolni nadzor. Zadnji konvoj upornikov je Doumo, ki leži na območju Vzhodne Gute, po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice zapustil danes zjutraj.

Sirski režim je silovito ofenzivo na Vzhodno Guto, zadnjo uporniško enklavo, ob podpori Rusije začel 18. februarja. V spopadih za enklavo je umrlo več kot 1600 civilistov, več deset tisoč jih je zbežalo.

V odgovor na domnevni kemični napad so danes ZDA, Velika Britanija in Francija napadle cilje v Siriji. Tarča so bila poslopja v bližini Damaska in Homsa, povezana s proizvodnjo kemičnega orožja. Foto: Reuters

Douma je bila sicer minuli konec tedna prizorišče domnevnega napada s kemičnim orožjem, za katerega so zahodne države okrivile režim sirskega predsednika Bašarja al Asada. Ubitih naj bi bilo okoli 60 ljudi.

Strokovnjaki ocenjujejo, da je bil v Doumi uporabljen klor, ne izključujejo pa niti možnosti uporabe živčnega strupa sarin. Po podatkih partnerskih organizacij WHO v Siriji je po napadu kakih 500 ranjenih razvilo simptome, značilne za izpostavljenost strupenim kemikalijam, kot so težave pri dihanju, motnje centralnega živčnega sistema in draženje sluznic.

Na podlagi poročila lahko določili odgovornost za napad

Delegacija OPCW naj bi ugotovila, katera snov je bila uporabljena v napadu. Na podlagi njenega poročila bodo najverjetneje lahko tudi določili, kdo je odgovoren za napad.

Misija OPCW v Doumi bo sicer prva pot strokovnjakov te organizacije iz Damaska po letu 2014, ko je bil njihov konvoj napaden v zasedi. Tako Sirija kot njena zaveznica Rusija sta sporočili, da bodo zagotavljali varnost ekipe OPCW.