Palestinci zaznamujejo zgodovinsko tragedijo, Izrael grozi

Izraelske oblasti so območje ob meji razglasile za »prepovedano« in zagrozile prebivalcem Gaze s sankcijami.

Na območju Gaze, največjega­ odprtega zapora na svetu, ­živeči Palestinci danes začenjajo tako imenovani veliki ­pohod povratka, s katerim si želijo opozoriti na prihajajočo 70. obletnico »nakbe« oziroma katastrofe, ki je doletela palestinsko ljudstvo ob ustanovitvi izraelske države. Izraelske oblasti so na meje območja Gaze poslale 100 ostrostrelcev.

Prihodnji tedni in meseci bodo v Izraelu in Palestini zelo čustveni, napeti in vnetljivi. Judovska država bo že čez nekaj dni slovesno zaznamovala ustanovitev Izraela, ki bo doživela vrhunec v prvi polovici maja. Obenem je za 14. maj napovedano odprtje ameriškega veleposlaništva v Jeruzalemu, kamor je predstavništvo Združenih držav iz Tel Aviva s politično in strateško gesto, ki je ponižala in razjarila ­Palestince, prestavil predsednik Donald Trump.

Palestinci, ki dojemajo dogodke­ izpred sedmih desetletij, ko je moralo prisilno zapustiti domove 700.000 ljudi, kot kolektivno travmo,­ katere intenzivnost ne popušča, bodo hkrati zaznamovali spomin na tragedijo svojega ljudstva. Spomin na eksodus bodo zaznamovali tudi Palestinci, ki živijo na območju Gaze – ta je zaradi­ izraelske vojaške in ekonomske blokade že deset let odrezana od sveta, v tem času je doživela (in preživela) že tri velike izraelske ­vojaške ­operacije.

Izraelski vojaki na meji Izraela in Gaze. Foto: Jack Guez/AFP

Danes, ko se v Izraelu začenjajo judovski prazniki, so v Gazi živeči Palestinci v okviru »velikega pohoda povratka« z avtobusi in peš krenili proti mejam odprtega­ zapora, ki ga obdajajo zidovi, bodeče žice, stražni stolpi, tanki in na stotine izraelskih vojakov. Organizatorji pohoda, ki naj bi potekal v »gandijevskem duhu« in trajal šest tednov, napovedujejo, da bo proti­ izraelskim mejam krenilo več deset tisoč ljudi – med njimi celotne družine.

Protestniki se bodo v simbolni gesti spomina na begunska taborišča in v imenu pravice do vrnitve na svoje sicer že davno porušene in nepovratno izgubljene domove za več tednov naselili v pet na novo postavljenih šotorskih mest. ­Podobni protesti so napovedani tudi na okupiranem Zahodnem bregu, kamor je Izrael poslal vojaške okrepitve. Hkrati bo celotno območje v času judovskih praznikov zaprto.

Stopnjevanje napetosti

Izraelske oblasti vidijo protestni – in spominski – pohod Palestincev kot neposredno varnostno grožnjo. Območje ob meji so razglasili za »prepovedano« in zagrozili prebivalcem Gaze z najhujšimi možnimi sankcijami. Vojska je na meje med drugim poslala tudi sto ostrostrelcev, sicer pripadnikov posebnih enot. Načelnik generalštaba izraelske vojske, generalpolkovnik Gadi Eizenkot, je včeraj dejal, da vojska ne bo dovolila »množične ­infiltracije« ali »tolerirala škode« na obmejni infrastrukturi. Protestniki nameravajo končati protestni pohod 15. maja – s poskusom ­množičnega prečkanja celostno militarizirane meje. »Če bodo ­ogrožena življenja, bodo vojaki imeli dovoljenje, da bodo lahko odprli ogenj,« je bil jasen Eizenkot.

Palestinski protestniki na severu Gaze. Foto: Mohammed Abed/AFP

»Če Palestinci mislijo, da lahko­ organizirajo pohod, s katerim bodo prestopili žico in vstopili na naše ozemlje, se motijo,« je dodal. Predstavniki izraelskih oblasti in vojske ponavljajo, da za protesti stoji ­gibanje Hamas, ki na območju Gaze vlada od leta 2007, toda ­organizacijo miroljubnih protestov so podprle tudi številne civilne ­palestinske ­organizacije.