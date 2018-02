Ponedeljkovo bombardiranje v Vzhodni Guti vzelo več kot 100 življenj

Ka. M., Be. B., STA

Damask – Potem ko smo včeraj poročali, da je v napadih režimskih sil Bašarja al Asada na Vzhodno Guto, predmestje Damaska, umrlo nekaj več kot 40 ljudi, je število žrtev naraslo. Po zadnjih podatkih je izgubilo življenje več 127 ljudi, med njimi je bilo 39 otrok.

V novih napadih sirskih režimskih sil na območju Vzhodne Gute, ki je pod nadzorom upornikov, pa je bilo danes po informacijah Sirskega observatorija za človekove pravice ubitih 50 ljudi, med njimi 13 otrok. Poleg tega je bilo v napadih ranjenih okoli 610 ljudi, kar je največ v Vzhodni Guti od leta 2015.

Kot poroča britanski BBC, si bodo prebivalci Vzhodne Gute, kjer se tudi sicer bombardiranje v zadnjih tednih stopnjuje, zapomnili kot najbolj krvav dan v zadnjih letih.

Humanitarna kriza na območju Vzhodne Gute

Regionalni humanitarni koordinator ZN za Sirijo Panos Moumtzis je včeraj izjavil, da je nesmiselnemu trpljenju ljudi v Vzhodni Guti treba čimprej narediti konec ter komentiral, da je situacija ušla izpod nadzora. Nedavno je v napadih umrlo več sto ljudi, mnogo je ranjenih, poškodovane so tudi bolnišnice in skladišča s hrano.

V Kremlju so prepričani v nasprotno. Ruki zunanji minister Sergej Lavrov je prav tako včeraj dejal, da se razmere v Vzhodni Guti prikazuje za bolj kritične, kot so v resnici. V izjavi je izrazil tudi pripravljenost Rusije na pomoč sirskim oblastem pri osvobajanju Vzhodne Gute, navaja tiskovna agencija Reuters. Rusi so sirski vojski med drugim pomagali pri osvobajanju Alepa, od koder so se uporniki po srditih bojih umaknili konec leta 2016.