Pred tretjo svetovno vojno

»Če bodo ruske oborožene sile napadene, se bomo znašli­ v vojni,« je pred dnevi izjavil ­ruski analitik Vasilij Kašin, raziskovalec pri moskovskem Centru za evropske in mednarodne študije.



»V zraku je čutiti atmosfero vojne. A to ne bo več enostranska vojna, zato niso izključeni različni nepričakovani dogodki. Ostalo nam je le še nekaj dni,« so včeraj zapisali na iranskem novičarskem spletišču Al Alam. »Arabska regija« je po njihovem mnenju zaradi izjav ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je njegov ruski kolega Vladimir Putin odgovoren za domnevne napade s kemičnim orožjem v Siriji, v stanju »vroče vojne«.