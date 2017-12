Rusija: ZDA urijo borce IS

ZDA obtožbe Rusije zanikajo in trdijo, da urijo zavezniške sile za boj proti džihadistom.

Moskva/Washington – Načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov je danes obtožil ZDA, da v Siriji urijo nekdanje borce skrajne džihadistične skupine Islamska država (IS). V Washingtonu obtožbe zanikajo in trdijo, da ne urijo džihadistov, temveč zavezniške sile za boj proti IS.

Kot je v pogovoru za časnik Komzomolskaja pravda povedal Gerasimov, se nekdanji borci po novem imenujejo Nova sirska vojska ali pa uporabljajo druga imena. Oporišče je Tanf na jugu Sirije, kjer ZDA domnevno urijo borce, je označil za nezakonito, po njegovem mnenju je okolica oporišča postala »črna luknja«, kjer džihadisti delujejo nemoteno, navaja tiskovna agencija Reuters.

»Dejansko gre za Islamsko državo,« je poudaril. »Vendar po koncu urjenja zamenjajo položaj in ime. Njihova naloga je destabilizirati razmere,« je pojasnil Gerasimov.

Washington še naprej v boju z Islamsko državo

Podobne ruske obtožbe so ZDA v preteklosti že večkrat zavrnile z argumentom, da ostajajo zavezane boju proti IS, ki bo predvidoma zaključen v kratkem. Oporišče v Tanfu je po njihovih navedbah začasno, njegov namen pa je urjenje partnerskih sil za boj zoper skrajneže.

V luči skorajšnjega padca Islamske države v Siriji je Rusija decembra začela delni umik svojih enot iz države. Ne glede na to bosta v Siriji še naprej delovali rusko letalsko oporišče v Hmeimimu in pomorsko oporišče v Tartusu, saj, tako Gerasimov, Rusija ostaja pripravljena na ukrepanje ob morebitni nestabilnosti.