Sirija: množični beg iz obleganih mest se nadaljuje

Medtem ko je sirska vojska ob podpori Rusije vse bliže zavzetju Vzhodne Gute, je včeraj in danes uporniško enklavo zapustilo več kot 24.000 ljudi. Prav tako je približno 35.000 ljudi zbežalo iz regije Afrin na severozahodu Sirije, kjer poteka turška ofenziva proti kurdskim Ljudskim zaščitnim silam YPG.

Ljudje so včeraj množično zapuščali kraj Hamurija v Vzhodni Guti, ki je bil v zadnjih dneh tarča silovitega obstreljevanja, v sredo pa so vanj vstopile režimske sile Bašarja al Asada. Te so od sredine februarja zavzele približno 70 odstotkov ozemlja enklave, ki je bila zadnja leta pod nadzorom upornikov. V ofenzivi je bilo po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice ubitih več kot 1200 civilistov, med njimi najmanj 250 otrok.

Humanitarni konvoj je sicer včeraj prispel v Dumo, največji kraj v Vzhodni Guti, vendar je pomoči, kot menijo v Mednarodnem odboru Rdečega križa, premalo.

Uničenje v kraju Hamurija, Vzhodna Guta. Foto: Abdulmonam Eassa/AFP

Oljčna vejica zahtevala več kot 240 življenj

Na tisoče ljudi beži s svojih domov tudi na severozahodu države, kjer je Turčija letalsko in kopensko ofenzivo proti kurdski YPG sprožila 20. januarja. Ofenziva, v kateri se proti kurdskim enotam na strani Turčije borijo tudi pripadniki Svobodne sirske vojske, je po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice doslej zahtevala življenja najmanj 245 civilistov, med njimi 41 otrok. Po poročanju tiskovne agencije AFP so turške sile mesto Afrin skoraj povsem obkolile, civilisti pa mesto zapuščajo po edini odprti cesti.

Pogovori v Astani sredi maja

V Astani so se zunanji ministri Rusije, Irana in Turčije, Sergej Lavrov, Džavad Zarif in Mevlüt Cavusoglu, danes dogovorili, da bo vrhovno srečanje o Siriji v okviru te pobude potekalo sredi maja v Astani. Govorili so tudi o razmerah v Vzhodni Guti. Lavrov je pri tem kot nesprejemljivo označil grožnjo ZDA, da bodo, če Združeni narodi ne zagotovijo prekinitve ognja v Vzhodni Guti, napadle Damask, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Zahod je prav tako obtožil, da v Vzhodni Guti ščiti teroriste in da skuša »ohraniti njihov bojni potencial«. Pri tem je izpostavil skupino s člani bivše Fronte al Nusra, Hajat Tahrir al Šam.

V kazahstanski prestolnici so se danes srečali (od leve proti desni): Mevlüt Cavusoglu, Sergej Lavrov in Džavad Zarif. Foto: Alexey Filippov/AFP