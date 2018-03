Sirske sile največjo mesto Vzhodne Gute odrezale od preostanka enklave

Be. B., STA

Damask -Največje mesto v Vzhodni Guti so sirske vladne sile danes odrezale od preostanka enklave, ki jo nadzorujejo sirski uporniki. Tako so območje, ki velja za zadnje oporišče upornikov blizu prestolnice Damask, razklali na tri dele - mesto Duma in njeno okolico, ki so jo vladne sile tudi obstreljevale, mesto Harasta in preostanek enklave na jugu.

Vojska je po poročanju Sirskega observatorija za človekove pravice zavzela glavno prometnico, ki povezuje mesto Duma in Harasta. Ob tem naj bi zavzela še mesto Misraba, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vzhodna Guta je zadnje območje blizu prestolnice Damask, ki jo nadzorujejo uporniki. Vladne sile in zavezniki zaradi zagotavljanja varnosti prestolnice, od 18. februarja vodijo ofenzivo zoper to območje.