Sirske vladne sile že skoraj v celoti zavzele Vzhodno Guto

Sirski režim je z evakuacijo razširil svoj nadzor na več kot 90 odstotkov ozemlja enklave, ki so ga uporniki nadzorovali več let.

De. P., STA

Damask – Sirske vladne sile so v petek skladno z dogovorom o evakuaciji upornikov skrajne skupine Ahrar al Šam in njihovih družin prevzele nadzor nad še enim žepom v Vzhodni Guti, ki je bil pod nadzorom upornikov. Danes bodo z evakuacijo skupine Fajlak al Rahman zavzele še enega, s tem pa bo pod njihovim nadzorom skoraj celotno območje enklave.

Sirska državna televizija je poročala, da je bilo mesto Harasta, potem ko se je skladno z dogovorom z vladnimi silami v četrtek začela evakuacija upornikov islamistične skupine Ahrar al Šam in njihovih družin, »osvobojeno teroristov«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sirski režim je po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice z evakuacijo razširil svoj nadzor na več kot 90 odstotkov ozemlja enklave, ki so ga uporniki nadzorovali več let.

Vladne sile so sprejele dogovor za evakuacijo upornikov in njihovih družin tudi z islamistično skupino Fajlak al Rahman. Njihova evakuacija pa se je menda začela danes ob 8. uri. Uporniki bodo skladno s tem dogovorom zapustili mesta Zamalka, Arbin in Ain Tarma.

Pogajanja o tretjem in zadnjem žepu – okolici mesta Duma – medtem še potekajo.

Damask in njegova zaveznica Moskva sta pričeli s strategijo »odidi ali umri«, s smrtonosnimi letalskimi napadi pa sta želela končati šestletni nadzor upornikov.

Povod za umik upornikov iz enklave naj bi bili po navedbah observatorija četrtkov letalski napad ruskih sil, ki so uporabile zažigalne bombe, pri tem pa je umrlo 37 civilistov. Rusija je tovrstni napad sicer zanikala.

Sirske vladne sile so ob podpori ruske vojske 18. februarja pričele ofenzivo na Vzhodno Guto, ki je sicer zadnja trdnjava upornikov v bližini Damaska. Območje se je zaradi ofenzive razdelilo na tri dele, vsako izmed njih pa je nadzorovala različna uporniška skupina.

Po podatkih observatorija so spopadi v Vzhodni Guti v mesecu dni terjali več kot 1600 življenj civilistov.