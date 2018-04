Sirski konflikt v novem nevarnem zapletu

A. S. H., STA

Damask - Krvava vojna v Siriji je zahtevala že več kot 350.000 smrtnih žrtev in pognala v beg več milijonov ljudi. Že več kot sedem let trajajoč konflikt se je dodatno zapletel po domnevnem napadu s kemičnim orožje v Doumi, po katerem so ZDA zagrozile s kaznovanjem sirskega predsednika Bašarja al Asada in davi grožnjo uresničile.



Kako se je kriza v Siriji začela in prelomne točke v poteku vojne



Leto 2011



Marec: Demonstracije v Damasku sprožijo množične proteste proti vladi sirskega predsednika Bašarja al Asada. Proteste krvavo zatrejo, več sto ljudi je ubitih.

Oktober: Rusija in Kitajska blokirata resolucijo Združenih narodov za obsodbo Asadovega režima. V prihodnjih mesecih blokirata še več resolucij. V nasilju v Siriji je medtem ubitih več tisoč ljudi.

Leto 2012



Junij: Stalne članice Varnostnega sveta ZN in več bližnjevzhodnih držav se dogovorijo o načrtu za tranzicijo v Siriji, a načrtovana prehodna vlada ni oblikovana in vojna se nadaljuje.

Leto 2013 - prvič uporabijo kemično orožje



Avgust: V predmestju Damaska se zgodi napad s kemičnim orožjem, ki po različnih ocenah terja od več sto do več kot 1000 življenj. Sirski uporniki in Zahod za napad okrivijo vladne sile. Damask očitke zavrne in za katastrofo obtoži opozicijo.

September: Resolucija VS ZN od Damaska zahteva uničenje celotnega arzenala kemičnega orožja. Kmalu zatem se začne postopek predaje in uničenja kemičnega orožja.



Foto: AFP

Leto 2014



Januar/februar: Mirovna pogajanja med sirskimi sovražnimi stranmi v Švici se končajo brez rezultata.

September: ZDA in zaveznice z bojnimi letali prvič bombardirajo položaje skrajne skupine Islamska država na severovzhodu Sirije.

Leto 2015



Januar: Po več mesecih srditih bojev z Islamsko državo kurdskim borcem uspe osvoboditi severnosirsko mesto Kobane. Sledijo novi porazi džihadistov na severovzhodu Sirije.

Maj: Islamska država osvoji antično mesto Palmira v osrednjem delu Sirije, ubije več sto ljudi in množično uničuje zgodovinsko dediščino.

September: Rusija v Siriji začne zračne napade v podporo sirski vladi. Moskva trdi, da bombardira večinoma položaje Islamske države, Zahod pa ji očita napadanje zmernih upornikov.



Foto: Reuters

Oktober: S konferenco na Dunaju se začne nov poskus iskanja politične rešitve sirskega konflikta. Na konferenci sodelujeta tudi Rusija in Iran kot glavna zaveznika sirske vlade. Nov krog pogovorov na Dunaju se začne novembra, ko dosežejo dogovor o časovnici za politični proces v Siriji.

November: Turčija v Siriji sestreli rusko bojno letalo, ker naj bi kršilo turški zračni prostor. Ruski predsednik Vladimir Putin Ankari zagrozi z resnimi posledicami in ji očita podporo skrajnežev v Siriji. Po krvavih terorističnih napadih v Parizu Francija okrepi zračne napade na skrajneže v Siriji. Medtem se okoli 60 držav priključi zavezništvu za boj proti IS.

December: VS ZN soglasno sprejme resolucijo, ki izrisuje nadaljevanje mirovnega procesa za končanje vojne v Siriji. Ta proces naj bi očitno vključeval tudi Asadov režim, saj njegove politične usode resolucija ne omenja.

Leto 2016

Januar: Kljub odsotnosti pomembnih opozicijskih predstavnikov se v Ženevi začnejo večkrat preloženi mirovni pogovori med sirsko vlado in opozicijo. Rusija vztraja pri udeležbi sirskih Kurdov, kar pa zavrača Turčija.

Februar: Mirovna pogajanja v Ženevi prekinejo brez preboja. Sirske vladne sile pa ob pomoči ruskih zračnih napadov sprožijo silovito ofenzivo na območju Alepa, ki z domov prežene več deset tisoč ljudi in zada hud udarec upornikom. Proti upornikom se na severu Sirije borijo tudi kurdske sile, ki jih čez mejo obstreljuje Turčija. ZDA in Rusija vendarle dosežeta sklenitev dogovora o prekinitvi ognja, ki ga podpreta tako sirska vlada kot opozicija.



Foto: AFP

Marec: Sirske vladne sile ob podpori Rusije iztrgajo Palmiro iz rok Islamske države, a jo Islamska država decembra znova zavzame.

Avgust: Turške sile prestopijo mejo s Sirijo.

December: Sirske sile ob podpori ruskih zavzamejo Alep, kar pomeni veliko zmago za režim Bašarja al Asada. Veljati začne prekinitev ognja, potem ko je v mesecih pred tem prihajalo do krajših prekinitev ognja.

Leto 2017



Januar: Rusija in Iran, ki podpirata sirski režim, ter Turčija, ki je na strani upornikov, organizirajo mirovne pogovore med sprtima stranema v Siriji. Proces pripelje do vzpostavitve štirih varnih območij, čeprav se sporadični spopadi nadaljujejo.

Februar: V Ženevi se začnejo nova mirovna pogajanja, ki pa se marca končajo brez uspeha. Turške sile in sirski uporniki sporočijo, da so iz rok Islamske države iztrgali mesto al Bab.

Marec: Sirska vojska znova osvoji Palmiro. ZDA na pomoč sirskim opozicijskim silam na severu Sirije napotijo dodatnih vojake.

April: V zračnem napadu s kemičnim orožjem na mesto Kan Šejkun, ki je v rokah upornikov, umre več kot 80 ljudi, večinoma civilistov. ZDA za napad obtožijo sirski režim in v odgovor z raketami tomahawk uničijo sirsko vojaško letališče Šairat, od koder naj bi sirske režimske sile napadle s kemičnim orožjem.

Oktober: Sirske demokratične sile skrajneže Islamske države dokončno preženejo iz njihove prestolnice Raka na severu Sirije.



Foto: Reuters

November: Sirska vojska zavzame mesto Deir Ezor na vzhodu Sirije, ki je bilo v rokah Islamske države.

Leto 2018



Januar: Turčija sproži vojaško operacijo proti kurdski milici YPG, ki je imela ključno vlogo v boju proti Islamski državi. Turška vojska milico, ki jo Ankara označuje za teroristično organizacijo, prežene z območja sirskega Afrina na meji s Turčijo.

Februar: Sirski režim sproži silovito ofenzivo na zadnjo uporniško enklavo blizu sirske prestolnice Vzhodno Guto. V dobrih treh tednih je ubitih več kot 1100 civilistov.

April: V domnevnem napadu s kemičnim orožjem v Doumi, zadnjem kraju pod nadzorom upornikov v Vzhodni Guti, je ubitih najmanj 40 ljudi. Sirski režim zanika odgovornost za napad, Rusija pa je sporočila, da njeni strokovnjaki niso našli dokazov o uporabi kemičnega orožja. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil, da bodo odgovorni plačali visoko ceno. ZDA so z zaveznicama Francijo in Veliko Britanijo 14. aprila zjutraj napadle tarče v Siriji.