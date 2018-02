Sirski režim nadaljuje z obstreljevanjem Vzhodne Gute

Angela Merkel in Emmanuel Macron se bosta danes predvidoma pogovarjala s Putinom o implementaciji resolucije VS o prekinitvi ognja v Siriji.

M. Bi., STA

Francoski predsednik Emmanuel Macron in nemška kanclerka Angela Merkel bosta predvidoma danes po telefonu govorila z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, glavnim zaveznikom režima v Siriji. Tema bo implementacija resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov (VS ZN) o 30-dnevni prekinitvi ognja v Siriji, s katerim naj bi omogočili dostavo humanitarne pomoči in evakuacijo bolnikov in ranjenih. Razprava se bo osredotočila na »implementacijo resolucije in politični zemljevid do trajnega miru v Siriji«, so sporočili iz urada francoskega predsednika.

Medtem sirski režim po navedbah nevladne organizacije nadaljuje obstreljevanje Vzhodne Gute, kjer je v obroč vladnih sil ujetih 400.000 tamkajšnjih prebivalcev. V zadnjem tednu dni je na tem območju umrlo že najmanj 520 ljudi, med njimi več kot 100 otrok. Dva od napadov, o katerih danes poroča Sirski observatorij za človekove pravice, sta bila na obrobju največjega naselja Duma, poroča francoska tiskovna agencija afp.

Pozivi k zaustavitvi ognja

VS ZN v resoluciji zahteva prekinitev ognja »brez odlašanja« po vsej Siriji, da bi omogočili varno, nemoteno in stalno dostavo pomoči ter evakuacijo bolnih in ranjenih. Zaradi zadržkov Moskve, stalne članice VS ZN s pravico veta, so glasovanje od četrtka večkrat prestavili in usklajevali besedilo. Da bi dobili podporo Moskve, so iz predloga umaknili določilo, da se bo prekinitev ognja začela 72 ur po sprejemu resolucije, ki tako zdaj predvideva začetek »brez odlašanja«. Izločili so tudi navedbo o »takojšnji« dostavi pomoči in evakuaciji.

Sprejem resolucije je pozdravilo tudi turško zunanje ministrstvo, pri čemer pa so v Ankari poudarili, da bodo nadaljevali boj proti »terorističnim organizacijam«, ki ogrožajo ozemeljsko celovitost Sirije.

Tudi v Iranu so poudarili, da se bodo napadi na »teroriste« v Guti nadaljevali. »Spoštujemo resolucijo, a prekinitev ognja se na območja na obrobju Damaska, ki so v rokah Fronte al Nusra in drugih terorističnih skupin, ne nanaša,« je dejal poveljnik generalštaba iranske vojske Mohamed Bageri. Tam bodo sirske sile nadaljevale z napadi in operacijami »čiščenja«, je dejal.

K takojšnji zaustavitvi nasilja v Siriji je danes pozval tudi papež Frančišek. »Ta februar je bil eno od najbolj nasilnih obdobij v sedemletnem konfliktu. Vse to je nečloveško. Proti zlu se ni mogoče boriti z drugim zlom. Zato nujno pozivam k takojšnji zaustavitvi nasilja, ki bi omogočila dostop do humanitarne pomoči in evakuacijo ranjenih in bolnih,« je dejal Frančišek.