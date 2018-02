Smrtonosni napadi v Vzhodni Guti

Ka. M.

Napadi sirskega režima na Vzhodno Guto blizu Damaska so bili v zadnjih dneh še posebej smrtonosni. Ubitih je bilo več kot sto civilistov, med njimi najmanj 20 otrok, poročajo tuji mediji.

Vse odkar so uporniki leta 2013 zavzeli Vzhodno Guto, vladne sile z rusko pomočjo nenehno oblegajo območje, kjer živi približno 400.000 ljudi. Po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice je bilo samo od konca decembra ubitih več kot 300 civilistov, med njimi najmanj 80 otrok. Napadi režimskih sil so pogosto nediskriminatorni, uničeni so številni stanovanjski objekti, bolnišnice, šole, tržnice. Zadnja pošiljka humanitarne pomoči je v Vzhodno Guto prispela novembra, posledično primanjkuje hrane in medicinskih pripomočkov.

Po tem, ko je, denimo, uporaba strupenega sarina v Vzhodni Guti leta 2013 zahtevala več kot tisoč življenj, sirski uporniki in pripadniki sirske civilne zaščite režimske sile ponovno obtožujejo uporabe kemičnega orožja.

Reševalci Modrih čelad in civilisti iščejo ujete pod ruševinami v mestu Arbin v Vzhodni Guti. Foto: Abdulmonam Eassa/AFP

Vzhodna Guta je ena izmed zadnjih območij, ki jih trenutno nadzirajo sirski uporniki. Medtem ko bitke med uporniki in režimskimi silami potekajo tudi v provinci Idlib, v zadnjih tednih spopadi potekajo še na skrajnem severu Sirije, kjer turška vojska prodira proti Afrinu , ki ga nadzoruje kurdska milica YPG.