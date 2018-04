Strokovnjaki OPCW v Doumi vzeli vzorce na kraju napada

V. V., STA

Haag/Damask - Strokovnjaki Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) so v sirski Doumi danes začeli preiskavo tamkajšnjega domnevnega napada s kemičnim orožjem pred dvema tednoma, je sporočila organizacija. Strokovnjaki so že vzeli vzorce, ki jih bodo analizirali v laboratoriju na Nizozemskem, poroča STA.

»OPCW bo ocenil razmere in razmislil o prihodnjih korakih, vključno s še enim morebitnim obiskom v Duomi,« so sporočili iz organizacije. Dodali so, da bodo danes zbrane vzorce odpeljali v laboratorij OPCW v Rijswijku na Nizozemskem na analizo.

Ekipa devetih strokovnjakov je na vstop v Doumo čakala v sirski prestolnici Damask teden dni zaradi varnostnih razlogov. Rusko zunanje ministrstvo je pred tem danes sporočilo, da je ekipa dopoldne iz Damaska krenila v bližnjo Doumo na kraj, kjer naj bi bilo 7. aprila domnevno uporabljeno kemično orožje. V napadu je bilo ubitih 40 ljudi, več sto pa ranjenih.

Zahod za napad krivi režim sirskega predsednika Bašarja al Asada, kar tako Damask kot njegova zaveznica Moskva zanikata.

Z ruskega zunanjega ministrstva so še sporočili, da za varnost inšpektorjev skrbijo tako sirske oblasti kot tudi poveljstvo ruskih sil v Siriji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ekipa strokovnjakov bi morala v Doumo prispeti že v sredo, a so prihod prestavili, potem ko je bila varnostna ekipa ZN, ki je preverjala varnostne razmere v Doumi, v torek tarča napada.