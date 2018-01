Turška vojska vkorakala na sirsko ozemlje

Ju. K., STA

Ankara - Turčija bo na severu Sirije vzpostavila 30-kilometrsko »varno območje«, je danes povedal turški premier Binali Yildirim ob začetku posredovanja kopenske vojske na severu Sirije, ki je pod nadzorom milice sirskih Kurdov YPG. Turške vojake naj bi na pohodu proti Kurdom spremljale tudi sile Svobodne sirske vojske.

Yildirim je turškim novinarjem danes sporočil, da so turški vojaki turško-sirsko mejo pri mestu Kilis prečkali ob 11.05 po lokalnem času. Vdrli so na območje mesta Afrin, ki ga nadzirajo sile YPG, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Do kopenskega posredovanja na severu Sirije prihaja dan po uradnem začetku operacije turške vojske »Oljčna vejica« proti milici YPG, ki jo ima Turčija za teroristično organizacijo. Za ZDA pa so sirski Kurdi nasprotno ključni v boju proti islamskim skrajnežem v skupini Islamska država (IS). Turška vojaška letala so na območju Afrina izvedla več kot sto napadov na položaje YPG.

Poročila o hudih spopadih

Koliko turških vojakov naj bi vstopilo na sever Sirije, Yildirim ni pojasnil. Turška tiskovna agencija Anadolu je poročala, da so turški tanki in oklepniki že zavarovali kakih pet kilometrov širok pas in so na poti proti mestu Afrin.

Anadolu poroča tudi, da so se turškim vojakom pridružili tudi borci Svobodne sirske vojske (FSA), ki se sicer v prvi vrsti borijo proti režimu sirskega predsednika Bašarja al Asada. Še pred prihodom turških vojakov v Sirijo naj bi sicer sile FSA vdrle na kurdska območja, a so sirski Kurdi to zanikali kot turško propagando.

Topniško obstreljevanje na sirsko-turški meji. Foto: AFP/Bulent Kilic

Dobro obveščeni Sirski observatorij za človekove pravice navedb o sodelovanju med turškimi vojaki in FSA sicer še ni ne potrdil ne zavrnil. Je pa poročal o hudih spopadih med kurdskimi silami in turško vojsko. Obe strani uporabljata tudi težko topništvo, turška letala pa še naprej bombardirajo kurdske položaje, še poroča dpa.

Rakete nad Kilis

Več o žrtvah spopadov med obema stranema za zdaj ni znanega. Ponoči je sicer prišlo tudi do kurdskega obstreljevanja mesta Kilis z raketami. Pri tem je bila po podatkih turških oblasti ena oseba lažje ranjena.

V omenjenem 30-kilometrskem »varnostnem pasu« namerava Turčija vzpostaviti tudi šotorišče za civiliste, ki se bodo hoteli umakniti iz območja spopadov. Kot je povedal Yildirim, bo turški Rdeči polmesec v sirskem mestu Azaz na meji med državama vzpostavil šotorišče za najmanj 50.000 ljudi.