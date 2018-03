Turška vojska zasedla središče Afrina

Ma. F., STA

Damask - Turška vojska in njeni zavezniki so vstopili v večinsko kurdsko mesto Afrin na severu Sirije in prevzeli »popoln« nadzor nad središčem mesta, je danes sporočil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Pred tem je tudi Sirski observatorij za človekove pravice poročal, da so turški vojaki z zavezniki vdrli v Afrin in tam hitro napredujejo.

»Enote Svobodne sirske vojske, ki jih podpirajo turške oborožene sile, so danes zjutraj ob 8.30 prevzele nadzor nad središčem Afrina,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil Erdogan in dodal, da v mestu zdaj že izvajajo operacije razminiranja.

»Zdaj tam plapola turška zastava! Tam plapola zastava Svobodne sirske vojske!« je v govoru na slovesnosti ob obletnici začetka bitke za Galipoli, s katero so se skušale zavezniške sile v prvi svetovni vojni neuspešno prebiti skozi Dardanele in poraziti tedanje Osmansko cesarstvo, še dodal Erdogan.

Novico o prevzemu nadzora nad centrom Afrina je v posebni izjavi že potrdila tudi turška vojska. Že pred tem je tudi Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Londonu poročal, da je turškim in zavezniškim silam uspelo vdreti v Afrin, kjer zdaj bliskovito napredujejo in so že zavzele velik del mesta.

Zavzetje mesta Afrin je sicer glavni cilj operacije Oljčna vejica, ki jo je turška vojska sprožila 20. januarja s ciljem poraziti kurdske sile YPG v sirski regiji Afrin. Ofenziva se je v zadnjih dneh stopnjevala in postajala vse bolj krvava, tako da je v zadnjih treh dneh iz mesta po navedbah sirskega observatorija zbežalo več kot 200.000 civilistov.

Za Ankaro so enote YPG teroristi, sirska veja prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK), ki že desetletja bije vojno s turško državo. Za ZDA so po drugi strani te kurdske enote ključen zaveznik v boju proti džihadistom in jim dobavljajo orožje.

Po podatkih observatorija je bilo v operaciji od 20. januarja ubitih več kot 280 civilistov in več kot 1500 kurdskih borcev, večinoma v letalskem in topniškem obstreljevanju. Ubitih naj bi bilo tudi več kot 400 proturških sirskih upornikov. Po navedbah turške vojske je bilo poleg tega ubitih 46 njenih vojakov, poroča AFP.

Vse bolj krvavo v zadnjih tednih, ko je vojna v Siriji zakorakala že v svoje osmo leto, postaja tudi v Vzhodni Guti, še zadnjem območju v bližini prestolnice Damask, ki je v rokah upornikov.

Sile, zveste sirskemu predsedniku Bašarju al Asadu, so odločene temu narediti konec in že več tednov izvajajo silovito ofenzivo, v kateri jim je doslej uspelo zavzeti okoli 80 odstotkov Vzhodne Gute. Pri tem je bilo po navedbah observatorija ubitih že več kot 1400 civilistov, več kot 50.000 civilistov je v zadnjih dneh zbežalo z območja.