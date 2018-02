Turška zadrega na severu Sirije je čedalje hujša

Velika turška vojaška operacija, ki je namenjena vojaškemu uničenju kurdskih Ljudskih zaščitnih enot (YPG) in Sirskih demokratičnih sil (SDF), v katerih imajo glavno besedo Kurdi, je vstopila v tretji teden. Turške sile pa skupaj s svojimi zavezniki kljub velikopoteznim napovedim še vedno niso vstopile v mesto Afrin.



V Afrinu, ki je težko dostopen, saj ga obdajajo planine, imajo kurdske sile še vedno popoln nadzor. Zato so si ta konec tedna sirski Kurdi lahko celo dovolili manjšo vojaško parado, ki je bila dejansko namenjena mobilizaciji. Ta sicer že dobra dva tedna poteka v vseh treh večinoma kurdskih provincah na severu Sirije – avtonomnem območju Rožava (kurdsko: zahodni Kurdistan). Mobilizacija je za zdaj »prostovoljna«, vojaško urjenje pred odhodom na bojišče pa traja le teden dni. Lokalne kurdske oblasti v Afrinu so mednarodno skupnost v nedeljo sicer pozvale, naj Turčijo prepriča, da zaustavi svojo vojaško operacijo, obenem pa Rusijo, ki je bila v Afrinu še nekaj ur pred začetkom turške invazije prisotna tako s svojimi vojaki kot – nadzor zračnega prostora nad provinco – s piloti, obtožile za odgovornost za smrtne žrtve med civilisti.



Trdnjava Afrin?



V okolici dobro varovanega Afrina – v nedeljo je bilo na ulicah napadenega mesta več tisoč ljudi – ves čas potekajo srditi spopadi med pripadniki turške vojske in njihovimi sirskimi podizvajalci iz vrst Svobodne sirske vojske (FSA), ki naj bi jih bilo na bojiščih v severozahodni Siriji v tem trenutku celo okoli 10.000, na eni strani fronte, ter med pripadniki kurdskih Ljudskih zaščitnih milic in Sirskih demokratičnih sil na drugi strani bojišča. Turške sile so ta konec tedna tako utrpele največje izgube doslej – v enem dnevu je bilo ubitih (najmanj) osem turških vojakov. Od tega jih je pet življenje izgubilo v gorečem tanku v vasici Šejk Haruz severovzhodno od Afrina. »Za ta napad bodo dvojno plačali. Nemudoma smo jih odgovorili in nadaljevali bomo tako,« se je na smrt osmih turških vojakov odzval predsednik turške vlade Binali Yıldırım, ki je sicer prepričan v »gladko turško vojaško zmago«.



Izgube so bile v zadnjih dneh sicer visoke na obeh straneh – najbolj neodvisni viri (v celoti neodvisnih tako rekoč ni več) navajajo, da je bilo ob štirinajstih pripadnikih turške vojske do zdaj ubitih tudi okoli sto pripadnikov Svobodne sirske vojske. Podobno je menda bilo tudi na »kurdski strani«, a kurdskim vojaškim žrtvam je treba prišteti vsaj 80 žrtev med civilisti, ki so bili ubiti med letalskimi in topniškimi napadi. Ti se iz dneva v dan stopnjujejo. V tem kontekstu je treba razumeti tudi stopnjujočo se sovražno retoriko, ki prihaja iz Ankare, kjer so, prepričani v svojo nadmoč, očitno pričakovali, da bo operacija Oljčna vejica – Afrin je obkrožen z nasadi oljk – potekala precej hitreje.

Turški predsednik Recep Tayyip Erodğan je tako že v soboto dejal, da bodo turške sile kmalu prišle v Afrin. »Hvala bogu, da smo začeli zasedati planine. Zdaj gremo naprej proti Afrinu, skoraj smo že tam,« je v govoru svojim podpornikom dejal Erdoğan. Na napovedi Ankare se je nemudoma odzval Mustafa Bali, tiskovni predstavnik Sirskih demokratičnih sil (SDF), ki jih večinoma tvorijo kurdski borci. Na tviterju je zapisal, da bodo kurdske sile Afrin branile do zadnjega moža, Turkom in Al Kaidi pa ne bodo dovolile ubijanja kurdskih žensk in izvajanja projekta Muslimanskih bratov v režiji Turčije.



Tiskovni predstavnik turškega predsednika Ibrahim Kalin je pri tem izjavil, da Turčija nima nikakršnega namena ostati v Sirji. »Do zdaj smo, kar se tiče operacije Oljčna vejica v Afrinu, dobro napredovali. Ko bo operacija zaključena, bomo območje vrnili prebivalcem Afrina, ki bodo osvobojeni vladavine YPG in elementov PYD,« je povedal Kalin, ki je zadovoljen z odzivom mednarodne skupnosti. »Nihče ne dvomi o legitimnosti operacije. Podpora je bila dobra in dobrodošla,« je dodal Erdoğanov tiskovni predstavnik in zavrnil namigovanja, da se je Ankara dogovorila z Moskvo o »zamenjavi« Idliba za Afrin.



Medtem se v Turčiji nadaljuje pogrom nad civilno družbo in vsemi, ki nasprotujejo vojaški intervenciji na severozahodu Sirije. Včeraj so turške oblasti tako kar same objavile, da so zaradi kritičnosti na družabnih omrežjih in nasprotovanju vojaški ofenzivi v Afrinu aretirale 573 ljudi. Oblasti so nasprotnike operacije Oljčna vejica obtožile »propagande za teroristično organizacijo«.



Različne raziskave javnega mnenja v Turčiji sicer kažejo, da ima uradna Ankara podporo pri svoji vojaški invaziji v severozahodni Siriji. Preiskovalno podjetje MAK, ki ga redno citirajo provladni mediji (to je v Turčiji v zadnjem letu in pol postal pleonazem), je »izmerilo« kar 82-odstotno podporo operaciji Oljčna vejica. Toliko ljudi verjame, da bo operacija uspešna, hkrati pa, sodeč po isti raziskavi, kar 90 odstotkov vprašanih meni, da za Ljudskimi zaščitnimi milicami (YPG) in tudi Kurdsko delavsko stranko (PKK) »stojijo« Združene države. Odnosi med Turčijo in ZDA, največjima vojskama v zvezi Nato, po drugi svetovni vojni dejansko nikoli niso bili slabši. To se močno občuti tudi na turški ulici.